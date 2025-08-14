Văn Phú mang hơi thở Việt vào từng góc sống 'vị nhân sinh'

Kiên định với triết lý “vị nhân sinh”, Văn Phú gìn giữ và viết tiếp những giá trị văn hóa bản địa. Trong mỗi công trình, doanh nghiệp đặt con người làm trung tâm, biến kiến trúc thành ngôn ngữ kể chuyện về người Việt.

Thương hiệu Việt biến không gian sống thành nơi kể chuyện về người Việt

Thay vì áp dụng rập khuôn một kiểu kiến trúc cho các địa phương khác nhau, đội ngũ chuyên gia chọn cách nghiên cứu kỹ lưỡng từ khí hậu, địa hình đến phong tục, tập quán, nhịp sống cộng đồng, làm cơ sở để tạo lập công trình “độc bản”, “may đo” theo đặc thù của từng địa phương, nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

Không sao chép một cách máy móc kiến trúc Âu - Mỹ, Văn Phú tinh lọc những giá trị phù hợp để tối ưu công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu của cư dân thế hệ mới, song không gây ra những xung đột với nếp sống cộng đồng vốn có. Điều này nhằm tạo ra các khu đô thị vừa hiện đại, hài hòa với quy hoạch vùng, vừa không mất đi bản sắc và hình thái riêng biệt.

Lựa chọn của Văn Phú không hào nhoáng, nhưng đủ sâu để chạm vào căn cốt - cái làm nên bản sắc đô thị bền vững. Ảnh: Văn Phú.

TS.KTS Hoàng Hữu Phê cho rằng: “Yếu tố bản địa là chìa khóa kết nối con người và nơi chốn”. Khi thế giới ngày càng “phẳng”, chúng ta càng cần bám rễ vào văn hóa. Gìn giữ nét đẹp bản địa trong kiến trúc đô thị không phải để hoài cổ, mà là để cư dân từng vùng đất cảm thấy họ thực sự được quan tâm và hiện diện trong bản đồ phát triển.

Tiến trình lịch sử của nhiều quốc gia cũng chứng minh rằng bảo tồn di sản không làm chậm đà phát triển kinh tế, mà giúp tạo nên điểm nhấn đặc sắc về cảnh quan đô thị, quảng bá văn hóa lịch sử bản địa hiệu quả và góp phần thu hút du lịch. Các thị trấn cổ ở Ý, Pháp hay khu Boat Quay của Singapore là hiện thân cho khả năng di sản và hơi thở hiện đại có thể gắn kết hài hòa trong một tổng thể quy hoạch thông minh, bài bản; tạo thành các “trung tâm sống” đa giá trị, đóng góp lớn vào sự đa dạng và tăng trưởng của nền kinh tế.

Các đô thị của Văn Phú đóng vai trò gìn giữ ký ức đô thị và tạo ra những giá trị sống mới cho cư dân từng vùng đất. Ảnh: Văn Phú

Văn Phú cũng nhìn nhận di sản không nên chỉ đơn thuần bảo tồn trong không gian bảo tàng, mà cần được làm sống dậy và trở thành một phần không thể thiếu của đời sống xã hội. Góc nhìn này tương đồng với quan điểm của ông Nguyễn Xuân Ngọc Hoa - chuyên gia cao cấp về chính sách và quy hoạch của enCity Singapore: “Giá trị của một tòa nhà không chỉ nằm ở giá trị kiến trúc, mà còn ở tác động của nó với cộng đồng, chứng nhân của các sự kiện lịch sử hoặc nằm trong một phần của cảnh quan đô thị lớn”.

Kiến tạo bản sắc Việt trong bất động sản

Trong suốt hơn 2 thập kỷ, Văn Phú tập trung khai thác chất liệu bản địa một cách hiệu quả để lồng ghép hài hòa với kiến trúc đô thị. Điều đó thể hiện rõ nét ở Grandeur Palace - Giảng Võ, một công trình được ví như “bảo tàng sống động”, lưu giữ những nét cổ kính giữa lòng phố thị hiện đại, như kể lại câu chuyện một Hà Nội 36 phố phường thanh lịch, trầm mặc mà không kém phần sinh động.

Nét đẹp cổ kính và hiện đại giao hòa. Ảnh: Văn Phú

Bước sang năm 2025 với dòng sản phẩm Vlasta, thương hiệu tiếp tục dành nhiều tâm huyết với việc kiến tạo các đô thị giàu bản sắc văn hóa, bao gồm văn hóa truyền thống và văn hóa cộng đồng.

Tại Vlasta - Sầm Sơn (Thanh Hóa), nhịp sống miền biển đa sắc trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt cho kiến trúc và chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí. Thiết kế của LaSong Hotel dựa trên hình tượng cá voi và những đường cong uốn lượn của sóng nước. Khách sạn trung tâm này đánh dấu sự hợp tác giữa Văn Phú và tập đoàn lưu trú hàng đầu thế giới The Ascott Limited, góp mặt trong “bộ sưu tập” The Unlimited Collection - dòng thương hiệu mang tinh thần tôn vinh văn hóa di sản.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dành sự tôn trọng sâu sắc cho văn hóa tín ngưỡng địa phương khi chủ động bảo vệ, cải tạo và duy tu Đền Cá Ông - một di sản tâm linh ngàn đời của người dân làng chài.

Với Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), Văn Phú không cố gắng “mặc áo cổ” cho đô thị, mà tôn vinh giá trị bản địa bằng các điểm nhấn kiến trúc cảnh quan, kết hợp giữa thiên nhiên và công nghệ ánh sáng để tạo nên sự hài hòa giữa nét đẹp di sản và chất sống thời đại mới.

Văn Phú kiến tạo dòng sản phẩm Vlasta với mục tiêu phát triển các đô thị giàu bản sắc văn hóa. Ảnh: Văn Phú

Với định hướng thổi hồn Việt vào từng dự án, Văn Phú kiến tạo các “tọa độ văn hóa” thông qua loạt hoạt động như triển lãm “Rực rỡ Thủy Nguyên”, “Chạm vị nhân sinh”, lễ hội “Summer Fest”. Thương hiệu dùng công nghệ AR tương tác, Immersive Mapping, Lighting Art,... để đưa người xem “chạm” vào lịch sử và cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của kiến trúc, văn hóa của mọi miền đất nước.

Cư dân không chỉ sống, mà còn được “chạm” vào nghệ thuật, cảm nhận chiều sâu văn hóa và bồi đắp mỹ cảm. Ảnh: Văn Phú.

Với xuất phát điểm là một kiến trúc sư, ông Tô Như Toàn - Chủ tịch Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú nhìn nhận việc gìn giữ bản sắc trong mỗi công trình chính là cách hữu hiệu nhất để chống lại sự đồng hóa, lai tạp trong thời đại đô thị hóa diễn ra chóng mặt.

Từ tư duy phát triển này, doanh nghiệp đã góp phần định hình nên một “thước đo” mới cho thị trường bất động sản Việt Nam - không phải là thước đo được bó hẹp trong bộ tiêu chí “diện tích - vị trí - giá bán” mà đó là thước đo của niềm hạnh phúc, sự gắn kết và chất lượng cuộc sống.