Va chạm xe khách, người đàn ông tử vong trên đường đi khám bệnh

Thu Hiền
TPO - Ngày 14/11, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp nhận điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 7C. Vụ việc khiến một người đàn ông tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.H.N (SN 1946, trú xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An). Thời điểm gặp nạn, ông M. đang trên đường đi khám bệnh.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vào sáng sớm cùng ngày, xe khách mang BKS 43H-129.xx (chưa rõ người điều khiển) di chuyển trên quốc lộ 7C. Khi đến đoạn qua địa phận xã Văn Hiến, xe khách va chạm với xe đạp do ông N. điều khiển.

Vụ tai nạn khiến ông N. tử vong. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này xuất hiện sương mù dày, làm giảm tầm nhìn. Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần quan sát kỹ, di chuyển chậm và chủ động các biện pháp an toàn khi tham gia giao thông trong điều kiện thời tiết bất lợi.

