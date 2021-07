V-League 2021 sẽ đá lượt về tập trung tại 9 sân bóng miền bắc

TPO - Kế hoạch này nhiều khả năng sẽ được triển khai sau khi VPF lấy ý kiến 14 đội bóng V-League tại Hội thảo trực tuyến về công tác tổ chức giai đoạn 2 LS V-League 2021, diễn ra sáng 2/7.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Ngọc, TGĐ VPF cho biết, do ảnh hưởng dịch Covid -19, Công ty VPF gặp rất nhiều khó khăn trong việc tính toán để xây dựng các phương án có tính khả thi, phù hợp tình hình diễn biến của dịch Covid 19 tại các địa phương trong cả nước. Nếu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia không được tiến hành tổ chức sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cả hệ thống thi đấu trong nước; ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của từng CLB; ảnh hưởng đến nguồn tài trợ của CLB và đơn vị tổ chức giải.

Trước đó, căn cứ thông tin kế hoạch thi đấu năm 2021 của FIFA, AFC, AFF đến thời điểm hiện tại và quỹ thời gian cho phép còn lại của năm 2021 cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, chưa được kiểm soát hoàn toàn ở một số địa phương, VPF đã xây dựng đề xuất phương án thi đấu tập trung đối với Giải VĐQG LS 2021.

Với quỹ thời gian cần tối thiểu 23 ngày để tổ chức các vòng đấu còn lại của Giải VĐQG LS 2021, VPF đã đề xuất hình thức thi đấu tập trung cho các vòng đấu của Giai đoạn 2. VPF đã đề xuất lựa chọn các cụm sân khu vực phía Bắc gồm 9 SVĐ: Hàng Đẫy (Hà Nội); LĐBĐVN (Hà Nội); Thanh Trì (Hà Nội); PVF (Hưng Yên), Việt Trì (Phú Thọ), Cẩm Phả (Quảng Ninh); Thiên Trường (Nam Định); Lạch Tray (Hải Phòng); Thanh Hóa.

Tại cuộc hội thảo, VPF cho biết 14 CLB đang tham dự LS V.League 2021 đều hoàn toàn ủng hộ kế hoạch tổ chức thi đấu tập trung cũng như quỹ thời gian để tổ chức giải đấu do VPF đề xuất. Các CLB đề nghị VPF xây dựng các hướng dẫn, quy trình triển khai khi phương án thi đấu tập trung được thông qua, phải đặt yếu tố an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19 lên hàng đầu, học tập các kinh nghiệm tổ chức Giải đấu an toàn, quy tắc “bong bóng” trong công tác tổ chức giải mà AFC và UEFA áp dụng tại vòng loại World Cup 2022 cùng Euro 2020, xây dựng thêm các phương án dự phòng cho những biến cố có thể bất ngờ xảy ra.

Theo TTK Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Lê Hoài Anh, sau khi VPF có kế hoạch trình BCH VFF thông qua, VPF sẽ xin ý kiến các cơ quan chức năng để triển khai. Trao đổi với Tiền Phong, một đại diện CLB Hà Nội xác nhận, các đội bóng đều ủng hộ kế hoạch tổ chức thi đấu do VPF đưa ra.