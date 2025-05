Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có thể làm Bí thư Đảng uỷ xã mới ở Quảng Bình

TPO - Trường hợp đặc biệt, nếu đảng bộ có vị trí quan trọng, quy mô kinh tế, hạ tầng giao thông đô thị phát triển, số lượng đảng viên, dân số đông, cần tập trung sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì có thể xem xét, bố trí nhân sự là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm bí thư đảng uỷ xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình vừa ban hành kết luận về định hướng phân công, sắp xếp, bố trí cán bộ các xã, phường thành lập mới sau khi kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện.

Theo đó, đối với các Đảng bộ xã, phường, số lượng ủy viên Ban Chấp hành sẽ từ 27-33 người. Trong đó, đảng bộ hợp nhất, sáp nhập từ 2 xã (phường) hoặc đảng bộ không thuộc diện hợp nhất, sáp nhập, số lượng tối đa không quá 27 người; đảng bộ hợp nhất, sáp nhập từ 3 xã (phường) trở lên, số lượng tối đa không quá 33.

Đối với Ban Thường vụ sẽ từ 9-11 người, định hướng cơ cấu, gồm: Bí thư, phó bí thư; chủ tịch HĐND (bí thư hoặc phó bí thư thường trực kiêm nhiệm); chủ tịch UBND; 1 phó chủ tịch HĐND; 1 phó chủ tịch UBND; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra; trưởng ban xây dựng Đảng; chỉ huy trưởng quân sự, trưởng công an; chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và cơ cấu khác; sẽ có 2 phó bí thư gồm thường trực và Chủ tịch UBND.

Về nguyên tắc sắp xếp, bố trí cán bộ: Sẽ chuyển 100% biên chế cấp huyện hiện có để bố trí biên chế cấp xã; trong đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp huyện hiện nay được bố trí làm nòng cốt tại các đơn vị cấp xã mới; tăng cường một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành cấp tỉnh về cấp xã.

Phân công, bố trí cán bộ ở cấp huyện hiện đang giữ các chức vụ: Bí thư; phó bí thư; chủ tịch HĐND; chủ tịch UBND; ủy viên ban thường vụ; phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND; cấp ủy viên cấp huyện; cấp trưởng, phó các ban, cơ quan, đơn vị cấp huyện, cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn hiện nay; trưởng Công an, chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; điều động, bố trí một số đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành cấp tỉnh để chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ, giữ chức bí thư, phó bí thư đảng ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, phường, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, giới thiệu chỉ định, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chính quyền, nhiệm kỳ 2026- 2031, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội nhiệm kỳ mới. Quan tâm xem xét, bố trí các cán bộ đang luân chuyển về cấp huyện giữ các chức vụ chủ chốt ở cấp xã hiện nay.

Căn cứ vào tình hình cụ thể của các đảng bộ xã, phường mới thành lập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét có thể chỉ định khuyết số lượng ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ và một trong các chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy… chờ bố trí sau khi sáp nhập tỉnh.

Có thể xem xét, bố trí nhân sự là tỉnh ủy viên làm bí thư đảng uỷ; trường hợp đặc biệt, nếu đảng bộ có vị trí quan trọng, quy mô kinh tế, hạ tầng giao thông đô thị phát triển, số lượng đảng viên, dân số đông, cần tập trung sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì có thể xem xét, bố trí nhân sự là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm bí thư đảng uỷ.

Đối với tiêu chuẩn các chức danh chủ chốt cấp xã mới, áp dụng tương đương với tiêu chuẩn của chức danh lãnh đạo, quản lý của cấp huyện hiện nay, như: Bí thư cấp xã phải đáp ứng tiêu chuẩn bí thư cấp huyện hiện nay và các chức danh chủ chốt khác của cấp xã cũng phải tương đương cấp huyện hiện nay.

Đồng thời, phải có thời gian công tác đủ tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu từ 5 năm trở lên (tính từ tháng 7/2025). Các chức danh ủy viên ban thường vụ cấp xã và tương đương trở lên, tiêu chuẩn tối thiểu phải tốt nghiệp đại học trở lên; lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương.

Còn chức danh chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự, trưởng công an cấp xã, ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn chung thì phải đảm bảo tiêu chuẩn chức danh cụ thể do Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương quy định.

Trong lúc đó, chức danh cấp ủy viên cấp xã, về cơ bản phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn tương đương chức danh ủy viên ban chấp hành cấp huyện hiện nay theo quy định (tốt nghiệp đại học trở lên; tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị...)