UPRIZE lần đầu xuất ngoại, khán giả trầm trồ "như thần tượng K-pop"

HHTO - Chuyến đi Hàn Quốc đầu tiên của UPRIZE không chỉ đánh dấu cột mốc đáng nhớ mà còn khiến fan thích thú trước hình ảnh ngày càng chuyên nghiệp, mở ra nhiều kỳ vọng cho hành trình sắp tới.

Ngày 27/3, UPRIZE chính thức đặt chân đến Hàn Quốc, với điểm dừng chân đầu tiên là Gangneung, đánh dấu lần xuất ngoại đầu tiên của nhóm. Với một nhóm nhạc chưa debut chính thức, đây được xem là cột mốc đặc biệt, đồng thời là "tài nguyên" hiếm có cho các nghệ sĩ trẻ.

Theo lịch trình, bảy thành viên sẽ ở lại Hàn Quốc đến ngày 3/4 để ghi hình cho các dự án. Đáng chú ý, nhiều nguồn tin cho rằng UPRIZE sẽ tham gia một chương trình truyền hình theo mô-típ du lịch "chữa lành", tập trung khai thác các giá trị văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên tại địa phương. Thông tin này nhanh chóng khiến người hâm mộ háo hức, kỳ vọng vào một format mới mẻ, vừa giải trí vừa mang tính trải nghiệm.

Fan không khỏi xuýt xoa trước thời trang sân bay của các thành viên UPRIZE. Ảnh: SYE.

Không chỉ dừng lại ở đó, các fan của UPRIZE còn cho thấy độ "chịu chi" khi đồng loạt triển khai các dự án tiếp ứng tại Hàn Quốc. Từ việc chạy màn hình LED tại các địa điểm trung tâm như tòa nhà lớn, ga tàu ở Seoul, đến kêu gọi tạo trend hashtag trên X nhằm tiếp cận khán giả quốc tế, người hâm mộ đang góp phần không nhỏ trong việc đưa hình ảnh nhóm ra thế giới. Nhiều người thừa nhận họ bất ngờ khi lần đầu chứng kiến một nhóm nghệ sĩ trẻ Việt Nam có những hoạt động bài bản không kém các thần tượng K-Pop.

Khán giả xem đây là dịp để mang tên UPRIZE đến với bạn bè quốc tế. Ảnh: @eyesonuprize7

Khán giả "chơi lớn" khi tiếp ứng UPRIZE với loạt màn LED tại thủ đô Hàn Quốc. Nguồn: @moonblush.uprize

Với nhiều khán giả, dù chưa chắc chắn về tương lai của UPRIZE nhưng sự gắn kết giữa các thành viên là điều dễ nhận thấy nhất. Chính tinh thần đồng đội ấy khiến người hâm mộ tin rằng hành trình phía trước của nhóm, dù dài hay ngắn, vẫn sẽ là quãng thời gian đáng giá. Nhiều người gửi gắm kỳ vọng các thành viên sẽ tận hưởng trọn vẹn chuyến đi này, vừa học hỏi vừa tích lũy trải nghiệm, để có thể đi cùng nhau lâu nhất có thể trên chặng đường phía trước.