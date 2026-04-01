UPRIZE âm thầm "ghi điểm" tại Hàn Quốc dù bị "réo tên" giữa ồn ào không đáng có

HHTO - Dù bất ngờ bị vướng vào tranh cãi không đáng có do nhầm lẫn từ một bộ phận netizen, UPRIZE vẫn đang bám sát lịch trình tại Hàn Quốc và gây ấn tượng với hướng đi bài bản trước thềm debut chính thức.

UPRIZE - nhóm nhạc 7 thành viên trực thuộc SYE, bước ra từ chương trình Tân Binh Toàn Năng - đang trong giai đoạn chuẩn bị ra mắt thì bất ngờ bị "réo tên" trong một tranh cãi. Cụ thể, một bộ phận người hâm mộ của nhóm CORTIS (Coer) đã nhầm lẫn UPRIZE với nhóm OGG - nhóm nhạc đang vướng nghi vấn đạo nhái.

Tuy nhiên, sự việc cũng nhanh chóng được làm rõ khi cả hai phía đều lên tiếng kêu gọi sự bình tĩnh, nhấn mạnh việc cần kiểm chứng thông tin trước khi tranh luận để tránh ảnh hưởng không đáng có đến nghệ sĩ.

Nhiều Coer đã để lại bình luận có phần tiêu cực dưới video của UPRIZE dù chưa kiểm chứng thông tin.

Trong khi đó, OGG - nhóm nhạc nam trực thuộc OG Entertainment - mới là cái tên gây tranh cãi khi MV ra mắt của nhóm bị chỉ ra có nhiều điểm tương đồng với các sản phẩm quốc tế. Tuy nhiên, phần lớn người hâm mộ đều thống nhất rằng việc "gây war" không giải quyết được vấn đề mà chỉ khiến hình ảnh fandom và nghệ sĩ bị ảnh hưởng. Nhiều fan lựa chọn cách ứng xử mềm mỏng hơn, kêu gọi giữ thái độ văn minh, block nếu cần thiết, đồng thời tập trung ủng hộ thần tượng thay vì đẩy mâu thuẫn đi xa.

Giữa những ồn ào không đáng có, UPRIZE hiện đang ghi hình tại Hàn Quốc từ ngày 27/3 và dự kiến kéo dài đến 3/4. Đáng chú ý, ngày 31/3, SYE cùng 7 thành viên đã có buổi gặp gỡ và trao đổi tại trụ sở Sony Music Entertainment (SME) Hàn Quốc - một trong những "cái nôi" đào tạo nhiều thần tượng K-Pop.

UPRIZE đã có buổi gặp gỡ với đại diện của Sony Music trong chuyến xuất ngoại đầu tiên. Ảnh: SYE.

Tại buổi làm việc, UPRIZE đã chủ động giới thiệu về màu sắc âm nhạc, nhìn lại những cột mốc đã đạt được và chia sẻ về kế hoạch sắp tới. Phía SME Hàn Quốc cũng thể hiện sự quan tâm đến tiềm năng của nhóm. Hai bên đã có những cuộc thảo luận về chiến lược phát triển tại thị trường Hàn Quốc cũng như khả năng vươn ra quốc tế của 7 chàng trai. Đây được xem là tín hiệu tích cực với một nhóm nhạc chuẩn bị ra mắt.

Ở góc nhìn của khán giả, hành trình của UPRIZE đang cho thấy một lộ trình được đầu tư bài bản và rõ ràng. Không ít người bày tỏ kỳ vọng nhóm sẽ sớm có cơ hội xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc quốc tế, tương tự các chương trình quảng bá của nghệ sĩ K-Pop như những sân khấu M Countdown dành cho nghệ sĩ nước ngoài. Dù còn nhiều thử thách phía trước, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chỉn chu đang giúp UPRIZE xây dựng được cộng đồng người hâm mộ hùng hậu.

Người hâm mộ dành nhiều kỳ vọng cho những sản phẩm sắp tới của 7 chàng trai Gen Z. Ảnh: UPRIZE.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc lịch trình tại Hàn Quốc vào ngày 3/4, UPRIZE sẽ xuất hiện trong Sao Thì Sao mùa 2 vào ngày 4/4, mở đầu cho chuỗi hoạt động trong tháng 4 - giai đoạn được xem là bước chạy đà quan trọng trước thềm debut chính thức.