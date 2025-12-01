Ứng dụng tinh hoa đông y điều trị bệnh xương khớp tại Phòng chẩn trị YHCT Minh Hồng

Phòng chẩn trị YHCT Minh Hồng là cơ sở thăm khám và điều trị chuyên sâu các bệnh lý xương khớp bằng phương pháp y học cổ truyền, được nhiều người tìm đến khi gặp các vấn đề như thoát vị đĩa đệm, đau vai gáy do thoái hóa, chèn ép dây thần kinh hay đau nhức kéo dài.

Gắn với triết lý “trị bệnh từ gốc – phục hồi từ tự nhiên”, cơ sở trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân trong khu vực và một số tỉnh lân cận. Phòng chẩn trị nằm tại Khu phố Hưng Sơn, xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, do Lương y Trịnh Đình Minh – Giám đốc điều hành – trực tiếp thăm khám và thiết lập phác đồ điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân, giúp họ dần khôi phục khả năng vận động và cải thiện sức khỏe.

Phòng chẩn trị YHCT Minh Hồng chuyên sâu các bệnh lý xương khớp tại Khu phố Hưng Sơn, xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Sứ mệnh và phương châm điều trị

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Phòng chẩn trị YHCT Minh Hồng đặt mục tiêu đưa tinh hoa y học cổ truyền đến gần hơn với người dân địa phương, đặc biệt người cao tuổi, người lao động nặng thường xuyên bị đau nhức xương khớp, thái hóa, thoát vị đĩa đệm.

Cơ sở hướng tới bốn giá trị cốt lõi mang lại cho người bệnh:

- Điều trị an toàn, không xâm lấn, giúp người bệnh giảm đau và vận động tốt hơn mà không phụ thuộc thuốc giảm đau.

- Dược liệu sử dụng trong điều trị đều có nguồn gốc rõ ràng, được bào chế và kiểm soát chất lượng.

- Chú trọng tác động từ gốc, cân bằng khí huyết, làm mềm cơ và cải thiện tuần hoàn để giảm nguy cơ tái phát.

- Đồng hành cùng bệnh nhân trong và sau điều trị, hướng dẫn luyện tập và dinh dưỡng phù hợp.

Kết hợp Đông y và vật lí trị liệu trong phương pháp điều trị

Tại Phòng chẩn trị Minh Hồng, mỗi bệnh nhân được thăm khám riêng để xác định nguyên nhân gây đau, mức độ tổn thương và tình trạng cơ – khớp trước khi xây dựng phác đồ. Trên cơ sở đó, lương y Trịnh Đình Minh lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, kết hợp song song giữa Đông y và vật lý trị liệu.

Hệ thống trang thiết bị vật lý trị liệu chuyên dụng tại Phòng chẩn trị YHCT Minh Hồng

Các liệu pháp đang được ứng dụng gồm tác động cột sống, xoa bóp bấm huyệt, châm cứu, điện châm, xung kích dây thần kinh, chườm thuốc, giác hơi, cứu ngải và trị liệu bằng thiết bị công nghệ cao. Việc ngâm chân thảo dược cũng được sử dụng như một liệu pháp hỗ trợ lưu thông khí huyết và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Theo ghi nhận tại cơ sở, sự kết hợp đồng bộ các liệu pháp hỗ trợ giảm đáng kể cơn đau, cải thiện biên độ vận động và mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người bệnh trong quá trình điều trị.

Đội ngũ chuyên môn và cơ sở vật chất

Xác định nguồn nhân lực là tài sản quý giá và yếu tố then chốt cho sự phát triển, phòng chẩn trị xây dựng đội ngũ thầy thuốc và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, am hiểu y học cổ truyền và luôn tận tâm với người bệnh. Chính điều này đã góp phần tạo nên nét văn hóa đặc trưng, hướng đến chất lượng phục vụ toàn diện và bền vững.

Trực tiếp điều hành là Lương y Trịnh Đình Minh, người đã có nhiều năm kinh nghiệm thăm khám và điều trị các bệnh lý về xương khớp bằng Đông y. Ông được bệnh nhân tin tưởng bởi phong cách thăm khám tỉ mỉ, thận trọng và luôn ưu tiên yếu tố an toàn.

Lương y Trịnh Đình Minh - Giám đốc điều hành Phòng chẩn trị YHCT Minh Hồng

Chia sẻ về quan điểm điều trị, lương y Trịnh Đình Minh cho biết:

“Trong điều trị xương khớp, quan trọng nhất là phải xác định đúng nguyên nhân sâu xa. Đông y chú trọng làm mềm – thông – điều trước, nghĩa là khai thông khí huyết, làm mềm mô cơ, giảm chèn ép. Khi cơ thể đã ổn định, việc phục hồi vận động mới đạt hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng đồng hành cùng bệnh nhân, từ lúc điều trị đến khi hướng dẫn tập luyện để hạn chế tái phát.”

Song song với đội ngũ chuyên môn, phòng chẩn trị được đầu tư khang trang, sạch sẽ với giường trị liệu, đèn hồng ngoại, máy châm cứu và hệ thống thiết bị vật lý trị liệu chuyên dụng. Không gian điều trị yên tĩnh, ấm cúng cũng là yếu tố giúp bệnh nhân cảm thấy an tâm trong quá trình phục hồi.

Ngoài công tác điều trị, Phòng chẩn trị Minh Hồng còn chú trọng hoạt động giáo dục sức khỏe thông qua việc chia sẻ kiến thức, hướng dẫn luyện tập và đồng hành cùng bệnh nhân trong quá trình duy trì kết quả. Cơ sở kỳ vọng góp phần đưa giá trị y học cổ truyền đến gần hơn với người dân, hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh, chủ động và hiểu biết hơn về các phương pháp điều trị an toàn, tự nhiên.

Thông tin liên hệ

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Minh Hồng

Địa chỉ: Khu phố Hưng Sơn, Xã Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa

Hotline tư vấn: 0847 87 1989

Thời gian làm việc: 7h30 – 19h00 (Tất cả các ngày trong tuần)

Website: https://www.yhctminhhong.com