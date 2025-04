Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang nói về mảnh ghép còn thiếu của Masan

TPO - “Chuyển đổi số chính là mảnh ghép còn thiếu để Masan vươn mình từ hình ảnh một tập đoàn truyền thống, xóa bỏ định kiến “đa ngành” và khẳng định vị thế là một nền tảng trải nghiệm tiêu dùng tích hợp”, ông Quang nói.

Ngày 25/4, Công ty CP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Chia sẻ với cổ đông, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị MSN - khẳng định, chuyển đổi số là phương thức duy nhất để tạo ra một chuỗi cung ứng linh hoạt, phản ứng kịp thời trong thời gian thực.

Các công cụ kỹ thuật số cho phép nhanh chóng truy xuất nguồn gốc sản phẩm tươi sống, giảm thiểu tình trạng hết hàng và hao hụt, đồng thời tối ưu hóa các tuyến giao hàng để tiết kiệm thời gian. Chuỗi cung ứng trong tương lai đảm bảo độ tươi ngon của sản phẩm, duy trì nguồn cung, tối ưu hóa danh mục hàng hóa và giảm chi phí dịch vụ. Điều này sẽ góp phần mang lại giá cả hợp lý hơn cho người tiêu dùng mỗi ngày.

“Chuyển đổi số chính là mảnh ghép còn thiếu để Masan vươn mình từ hình ảnh một Tập đoàn truyền thống, xóa bỏ định kiến “đa ngành” và khẳng định vị thế là một nền tảng trải nghiệm tiêu dùng tích hợp, như Walmart, Amazon, Alibaba, Reliance hay Apple đã làm được”, ông Quang nói.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc chiến tranh thương mại có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Masan hay không, ông Danny Le - Tổng Giám đốc Masan - khẳng định, các mặt hàng cho dù hoàn cảnh nào thì người tiêu dùng vẫn sử dụng các sản phẩm thiết yếu.

“Chúng tôi tự tin thị phần vẫn được bảo vệ, nhưng chúng tôi vẫn thận trọng, theo dõi thị hiếu người tiêu dùng. Hiện Việt Nam đang hạ thấp thuế nhập khẩu các sản phẩm từ Mỹ, tạo ra các biến động về giá, qua đó cạnh tranh hơn với sản phẩm Việt Nam”, ông Danny Le nói.

Một cổ đông khác đặt câu hỏi, vì sao doanh nghiệp đang hoạt động tốt lên nhưng giá cổ phiếu lại giảm trong 18-24 tháng qua? Năm ngoái, doanh thu hợp nhất đạt gần 83.178 tỷ đồng, mức cao nhất gần 3 năm. Trong đợt biến động chung của thị trường hồi đầu tháng 4, giá cổ phiếu Masan có lúc rơi về mốc 50.000 đồng. Lịch sử giao dịch của MSN trên sàn HoSE, thị giá có lúc lên vùng 145.000 đồng vào cuối năm 2021.

Ông Danny Le trả lời rằng, thị giá cổ phiếu MSN có thể đang chịu ảnh hưởng bởi tâm lý lo ngại về đà có lãi bền vững của mảng bán lẻ. CEO của Masan nhấn mạnh, công ty không phải là tập đoàn đa ngành nghề, kinh doanh vốn hay doanh nghiệp tài chính. MSN là doanh nghiệp có thế mạnh cốt lõi trong sản xuất hàng tiêu dùng và bán lẻ, khi các mảng này tốt lên, giá cổ phiếu có thể tăng theo.

Tại đại hội, MSN trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong đó, tùy thuộc vào phê duyệt nội bộ, điều kiện kinh tế vĩ mô và sự phục hồi của thị trường tiêu dùng, doanh thu thuần sẽ dao động khoảng 80.500 - 85.500 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng LFL (like for like) 7-14% so với cùng kỳ năm trước, sau khi điều chỉnh do việc không còn hợp nhất cùng H.C. Starck Holding (Germany) GmbH. Tổng doanh thu hợp nhất không bao gồm Công ty CP Masan High-Tech Materials (mã chứng khoán: MSR) khoảng 74.013 - 78.013 tỷ đồng, tăng 8-13%.

Công ty kỳ vọng lợi nhuận sau thuế đạt 4.875 - 6.500 tỷ đồng, tăng 14 - 52% so với mức thực hiện 4.272 tỷ đồng trong năm 2024.

Năm 2024, Masan không chia cổ tức. MSN cũng tiếp tục duy trì chính sách không chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm nay. Ngân sách cho chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, gồm cả các ủy ban trực thuộc không quá 5 tỷ đồng.