Tuyển sinh vào 10: THPT Công nghệ quốc tế - chương trình đào tạo sớm đại học ngay từ cấp 3

Mới đây, ông Chu Tuấn Anh - Giám đốc Hệ thống Đào tạo Lập trình Quốc tế Aptech đã có chia sẻ với Đài Truyền hình Việt Nam VTV cùng một số báo đài về chương trình THPT Công Nghệ Quốc Tế trong lần đầu được triển khai ở Việt Nam.

Phóng viên: Là một chuyên gia với hơn 25 năm trong lĩnh vực đào tạo, ông có những lưu ý gì dành cho phụ huynh khi chọn trường cấp 3 cho con mình?

Chuyên gia: Hiện nay nhiều phụ huynh thường chọn trường cho con dựa vào khả năng đỗ và thương hiệu của trường, thay vì xem xét đến việc con em mình sẽ học được những kỹ năng gì để thành công trong tương lai. Điều này dẫn đến hậu quả là có tới 75% học sinh đỗ vào các trường THPT sau này không có khả năng làm việc đúng chuyên ngành khi tốt nghiệp đại học. Do đó, những chương trình kết hợp giảng dạy sớm những môn của bậc đại học ngay từ cấp 3 trở nên rất cần thiết để cung cấp cho học sinh nền tảng kiến thức vững chắc.

Phóng viên: Được biết gần đây Tập đoàn Aptech và trường Phổ thông Đa trí tuệ MIS đã kết hợp để triển khai Chương trình THPT Công nghệ Quốc tế và được rất nhiều các bậc phụ huynh quan tâm, vậy chương trình này được thiết kế phù hợp với những học sinh nào, thưa ông?

Chuyên gia: Chương trình THPT Công nghệ Quốc tế hiện nay được triển khai và phụ trách đào tạo lập trình bởi Tập đoàn Aptech, kết hợp giảng dạy các môn văn hóa bởi trường Phổ thông Đa Trí tuệ MIS. Đây là chương trình dành cho các bạn học sinh yêu thích CNTT, muốn được giảm tải thời lượng học văn hóa để tích lũy kiến thức lập trình chuyên nghiệp, những bạn định hướng du học ngành CNTT, hoặc có kế hoạch sớm làm việc tại các doanh nghiệp.

Phóng viên: Chương trình này có điểm khác biệt gì so với chương trình học phổ thông thông thường, thưa ông?

Chuyên gia: Chương trình học THPT Công nghệ Quốc tế có 3 thay đổi lớn để tối đa hóa hiệu quả cho học sinh. Thứ nhất là việc giảm tối thiểu thời gian học văn hóa, sao cho vẫn đảm bảo đúng với quy định của Bộ GD&ĐT và ưu tiên thời lượng cho các học phần lập trình chuyên nghiệp. Điểm thay đổi thứ hai là tập trung đào tạo sâu về chuyên môn, Aptech đưa vào đào tạo 31 công nghệ lập trình mới nhất, được các doanh nghiệp phần mềm ở Việt Nam và trên thế giới sử dụng, từ đó giúp học sinh khi ra trường có thể đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng khác nhau của các doanh nghiệp IT. Và cuối cùng điểm khác biệt lớn nhất là việc đưa vào 5 dự án lớn xuyên suốt 3 năm học, tạo điều kiện để học sinh có được kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lập trình ngay từ cấp 3.

Phóng viên:Với việc học song song chương trình văn hóa và lập trình, học sinh cần chuẩn bị những gì để hoàn thành tốt chương trình học này?

Chuyên gia: Đối với cấp THPT, học sinh cần làm quen với áp lực học tập bằng cách rèn luyện tính chủ động và hình thành suy nghĩ “học cho chính mình” để có sự chuẩn bị tốt nhất cho bậc đại học. Vì vậy, với việc được giảm tải áp lực các môn văn hóa, học sinh cần nỗ lực và tập trung vào việc học công nghệ để làm hành trang cho tương lai. Ngoài ra, từ phía Aptech và MIS, chúng tôi đưa vào hệ thống quản lý lớp học bằng AI do Tập đoàn Google tài trợ để giúp cả Nhà trường và phụ huynh theo dõi tiến trình học tập của học sinh, cùng với đó quy trình hỗ trợ ACE Care theo mô hình 1 kèm 1, kịp thời giúp đỡ các học sinh gặp khó khăn trong quá trình học.

Phóng viên: Vậy chương trình này có những tiêu chí xét tuyển như thế nào, thưa ông?

Chuyên gia: Để đánh giá được khả năng học lập trình của mình, các thí sinh sẽ cần vượt qua một bài đánh giá năng lực, bao gồm Toán Logic và Tiếng Anh theo chuẩn Aptech Toàn cầu. Bài kiểm tra này nhằm đo lường tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề trong nhiều khía cạnh, qua đó đánh giá mức độ phù hợp của học sinh để tham gia chương trình. Ngoài ra, thí sinh hoàn toàn có thể tham dự cùng lúc bài kiểm tra đánh giá năng lực và kỳ thi xét tuyển THPT để có thêm lựa chọn cho bản thân.

Phóng viên: Vậy đối với những học sinh chưa tự tin về khả năng toán hoặc tiếng Anh của bản thân có thể tham gia bài đánh giá năng lực của chương trình không thưa ông?

Chuyên gia: Bài kiểm tra đánh giá năng lực được thiết kế bởi các chuyên gia của Aptech Ấn Độ nhằm đánh giá về khả năng tư duy logic của học sinh một cách khách quan nhất. Hơn nữa bài kiểm tra toán GMAT không yêu cầu kiến thức mà cần khả năng suy luận, do vậy các thí sinh không phải ôn tập để tham gia kỳ thi này. Học sinh có điểm trung bình các môn Toán và Tiếng Anh từ 7,5 trở lên là có thể hoàn thành tốt bài thi.

Phóng viên: Vậy học sinh khi hoàn thành chương trình này có được cấp bằng tốt nghiệp THPT chính thức không?

Chuyên gia: Chương trình THPT Công nghệ Quốc tế áp dụng chương trình học văn hóa theo quy định của Bộ GD&ĐT, do đó học sinh được tham gia kỳ thi tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp THPT như thông thường. Cùng với đó, học sinh hoàn thành chương trình sẽ được cấp bằng Advanced Diploma In Software Engineering (ADSE) của Tập đoàn Aptech Toàn cầu. Đây là tấm bằng được công nhận rộng rãi bởi cộng đồng CNTT trong nước và quốc tế, giúp tạo lợi thế khi ứng tuyển vào các doanh nghiệp.

Phóng viên: Vậy thưa ông, với những học sinh tốt nghiệp chương trình, sẽ có những hướng đi nào tiếp theo dành cho các bạn?

Chuyên gia: Với bằng Advanced Diploma In Software Engineering (ADSE) của Tập đoàn Aptech, ngay sau tốt nghiệp cấp 3, các em có thể đi làm luôn tại các doanh nghiệp CNTT. Hướng thứ hai, học sinh có thể học thêm chương trình AICP của Aptech trong 1 năm để được Đại học Lincoln University College cấp bằng Cử nhân CNTT hoặc chuyển tiếp vào năm cuối một số trường Đại học hàng đầu tại Anh, Úc, New Zealand như Swinburne, Middlesex,... Việc cấp bằng cử nhân CNTT và chuyển tiếp đại học được thực hiện theo thỏa thuận giữa Tập đoàn Aptech Ấn Độ với các trường Đại học trên thế giới. Như vậy, dù chọn hướng đi nào, các em cũng có thể đi làm sớm, thành công sớm hơn 2-4 năm so với bạn bè đồng trang lứa.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ những thông tin về chương trình.