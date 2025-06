Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Tất cả đã sẵn sàng

TP - Gần 104.000 học sinh Hà Nội sẽ dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT 2025-2026 trong 2 ngày 7-8/6 tới. Đến thời điểm này, hầu hết các điểm thi đã bố trí đủ phòng thi, phòng chờ, tủ đựng đề thi, bài thi. Mỗi điểm thi đều có phòng y tế với 3 nhân viên y tế trường học và nhân viên y tế phường, xã túc trực nhằm xử lý các tình huống bất thường sức khỏe của thí sinh, cán bộ, giáo viên làm thi.

Bà Đoàn Thị Kiều Oanh, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết, đơn vị vừa lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án đảm bảo an ninh an toàn của 201 điểm thi.

Đoàn kiểm tra yêu cầu các điểm thi dọn dẹp, vệ sinh tr`ường lớp, kiểm tra lại đường điện, quạt mát, bóng đèn đảm bảo đủ ánh sáng cho thí sinh làm bài thi. Những điểm thi có phòng thi tiếp giáp nhà dân phải đóng cửa, dán kính, tránh trường hợp ở ngoài có thể quay phim, chụp ảnh được vào bên trong. Điểm thi có nhà dân cư trú bên trong yêu cầu người dân viết cam kết, trong những ngày thi phải chuyển khỏi điểm thi. Các nhà trường đang thi công, sửa chữa trong các ngày thi cũng phải dừng hết tất cả các hoạt động để thí sinh dự thi.

Ông Cấn Văn Đa, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) thông tin, đến nay các điểm thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất. Mỗi điểm thi được điện lực của quận hỗ trợ một máy nổ, đảm bảo trong trường hợp mất điện sẽ hoạt động. Quận cũng đã thành lập Ban chỉ đạo thi, kiểm tra tất cả các trường tổ chức thi, phân công rõ nhiệm vụ cho các bộ phận liên quan để thực hiện tổ chức thi an toàn, đúng nguyên tắc.

Đề phòng gian lận thi

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết, Hà Nội yêu cầu tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, thuận lợi cho thí sinh. Sở đã điều động hơn 16.000 cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi; thành phố huy động hơn 1.000 chiến sĩ công an tham gia bảo vệ an ninh, an toàn cho kỳ thi. Các lực lượng như phòng cháy chữa cháy, thanh niên tình nguyện, điện lực… cũng góp sức đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn.

Trước kỳ thi diễn ra, Hà Nội tổ chức tập huấn cho toàn bộ hiệu trưởng các trường, trưởng và phó trưởng điểm thi nhằm lưu ý những điểm mới, những việc cần làm, tránh để xảy ra sai sót. Một trong những nội dung được lãnh đạo Sở GD&ĐT yêu cầu các trưởng điểm thi đó là, trong mọi tình huống tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Ông Cương yêu cầu cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức thi, coi thi không chủ quan, có giải pháp ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra. Có những cán bộ suy nghĩ chủ quan, năm nào cũng đi làm thi tuy nhiên, mỗi năm đối tượng học sinh khác nhau sẽ có những tình huống khác nhau. Do đó, từ thầy cô giáo đến học sinh dự thi đều phải học tập quy chế nghiêm túc để nắm được quy định. Khi có các tình huống xảy ra, phải xử lý theo đúng quy chế. “Trường hợp, tình huống khó, vượt thẩm quyền, cán bộ coi thi tuyệt đối không được tự ý xử lý mà thông qua giám sát, báo cáo trưởng điểm thi xin ý kiến. Trường hợp trưởng điểm thi thấy khó, phải gọi xin ý kiến Ban chỉ đạo thi”, ông Cương nói.

Thí sinh được mang vào phòng thi: bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Mang các vật dụng bị cấm như: điện thoại, thiết bị thu phát thông tin... sẽ bị đình chỉ thi.

Trong kỳ thi có quy mô lớn với gần 104.000 thí sinh đăng ký dự thi, việc tổ chức kỳ thi an toàn, bảo vệ đề thi là khâu được lãnh đạo ngành giáo dục Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh. Đặc biệt, trong bối cảnh sử dụng công nghệ AI phổ biến như hiện nay, chỉ cần cung cấp thông tin vài giây có ngay lời giải sẽ rất nguy hiểm. Do đó, giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các điểm thi chuẩn bị khu vực để đồ đạc, tư trang cá nhân của thí sinh cách xa phòng thi. Khi thí sinh xin phép đi vệ sinh, cán bộ giám sát phải đặc biệt lưu ý.

Các trường THCS được yêu cầu, nhắc nhở học sinh học kỹ quy chế thi, nắm được những vật dụng được mang vào phòng thi, những vật dụng bị cấm. Đọc kỹ giấy báo thi để đến đúng điểm tra, tránh trường hợp đến nhầm điểm thi đồng thời ăn, ngủ đúng giờ giấc, giữ sức khỏe nhằm làm bài thi tốt nhất.

Tại các điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện sẽ có các hoạt động phát nước, che ô, phát quạt mát cho thí sinh, người nhà. Lực lượng công an hỗ trợ phân luồng, đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.