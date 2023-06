Tuyến đường Võ Nguyên Giáp nối sân bay Nội Bài chìm trong bóng tối, không một ánh đèn

TPO - Tối 5/6, nhiều độc giả phản ánh tới báo Tiền Phong về tình trạng cả tuyến đường Võ Nguyên Giáp nối cầu Nhật Tân - sân bay Nội Bài rơi vào cảnh tối tăm, không một ánh đèn...

Một độc giả cho biết, anh lái xe từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội lúc 19h30 nhưng cả tuyến đường Võ Nguyên Giáp không bóng đèn đường nào. Theo anh này, đây là tuyến đường được chạy tốc độ cao nhưng tối nay lại không bật đèn đường nên gây nguy hiểm, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

"Nếu quá tải điện tôi nghĩ không nên tắt đèn đường cao tốc, sẽ rất nguy hiểm vì tầm nhìn bị hạn chế", độc giả này chia sẻ.

Nhiều độc giả cũng thông tin về việc đến gần 21h, tuyến đường vẫn chưa được bật đèn khiến các phương tiện di chuyển khó khăn trên cả tổng đoạn đường dài hàng chục km.

Đại diện Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hapulico cho biết, hiện nay công ty đã thực hiện việc bật đèn muộn hơn 30 phút, tắt đèn sớm hơn 30 phút so với chế độ vận hành thông thường.

Đối với đèn chiếu sáng đường phố, ngõ xóm và khu vực ngoại thành: thực hiện cắt giảm 1/3 số đèn ngay từ đầu giờ vận hành, sau 23h đêm tiếp tục tiết giảm thêm 1/3 số đèn; Đối với các tuyến đường có 4 làn đèn, thực hiện cắt giảm 50% số đèn ngay từ đầu giờ, tắt hàng đèn ở giải phân cách giữa sau 23h (như đường Võ Chí Công, Hoàng Sa - Trường Sa, Đại lộ Thăng Long...).

Tuy nhiên, phản ánh đường Võ Nguyên Giáp mất đèn chiếu sáng không phải do cắt giảm đèn chiếu sáng mà do điện lực đang cắt điện từ 15h-23h đêm. Hiện 11/15 trạm mất trục, chỉ còn 2 trạm gần sân bay địa bàn huyện Sóc Sơn, 2 trạm gần cầu Nhật Tân thuộc địa bàn huyện Đông Anh chưa bị cắt. Hệ thống quanh khu vực tại huyện Đông Anh ngừng hoạt động 38 trạm đèn đường, huyện Sóc Sơn 37 trạm, huyện Mê Linh 32 trạm.

Đại diện Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết thêm, có nguy cơ bất khả kháng đe dọa lưới điện nên EVN HANOI cần chủ động san tải phụ tải. Nhưng không quá 8 tiếng theo quy định.

Theo đại diện Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), hiện huyện Đông Anh, huyện Sóc Sơn phải san tải phụ tải, đơn vị đang nỗ lực cao nhất để đảm bảo cung ứng điện phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, nắng nóng gay gắt kéo dài đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố thậm chí nguy cơ cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường. Để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã phải ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp. Hiện tại điện lưới khu vực huyện Đông Anh, Sóc Sơn đang được khắc phục để cấp điện an toàn, ổn định trong thời gian sớm nhất.