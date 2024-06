Hà Nội mở du lịch đường sông từ Hoàn Kiếm đến Sơn Tây

TPO - Sở Du lịch Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch đường sông kết nối các điểm đến du lịch dọc khu vực sông Hồng, sông Đuống, hoàn thiện tuyến du lịch Chương Dương Độ - Bát Tràng - Đền thờ Chử Đồng Tử. Sắp tới mở thêm tuyến du lịch từ bến Chương Dương Độ đi khu vực Sơn Tây, Ba Vì.

Ngày 28/6, Sở Du lịch Hà Nội thông tin về hoạt động du lịch trong tháng 6.

Tháng 6 năm nay, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2,49 triệu lượt khách, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Khách du lịch quốc tế ước đạt gần 500.000 lượt khách, tăng gần 56% so với cùng kỳ năm trước (bao gồm 350.000 lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú), khách du lịch nội địa ước đạt 2 triệu lượt khách, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 9.530 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Dự kiến trong 6 tháng đầu năm, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt hơn 14 triệu lượt khách, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt 3,14 triệu lượt khách, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm 2023 (bao gồm 2,21 triệu lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú), khách du lịch nội địa ước đạt 10,91 triệu lượt khách, tăng 6,0% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 55.385 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức các đoàn khảo sát điểm đến du lịch tại quận Ba Đình (đền Voi Phục, đền quán Thánh, phố Đảo Ngọc - Ngũ Xã) và điểm đến du lịch tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn và mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn tại huyện Sóc Sơn, huyện Phúc Thọ và huyện Quốc Oai.

Thành phố này tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch đường sông kết nối các điểm đến du lịch dọc khu vực sông Hồng, sông Đuống, hoàn thiện tuyến du lịch Chương Dương Độ - Bát Tràng - Đền thờ Chử Đồng Tử, tiến tới mở rộng tuyến du lịch từ bến Chương Dương Độ đi khu vực Sơn Tây, Ba Vì.

Đại diện Sở Du lịch cho biết, trong tháng 7, sở sẽ phối hợp với các quận, huyện nghiên cứu, đề xuất triển khai các mô hình du lịch văn hóa, làng nghề mới như: Nghiên cứu, phát triển làng du lịch tại huyện Sóc Sơn; trung tâm thiết kế sáng tạo làng nghề kết hợp với hoạt động du lịch tại huyện Phú Xuyên...