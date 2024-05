Du lịch Hà Nội thu hơn 9.000 tỷ đồng trong 1 tháng

TPO - Trong tháng 5, lượng khách trong nước và quốc tế đều tăng, trong đó khách du lịch nội địa đạt 1,88 triệu lượt, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch đạt gần 9.200 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngày 28/5, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong tháng 5, lượng khách trong nước và quốc tế đều tăng, trong đó khách du lịch nội địa đạt 1,88 triệu lượt, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch đạt 9.194 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 11,55 triệu lượt, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 2,64 triệu lượt, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2023. Khách du lịch nội địa đạt 8,91 triệu lượt, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch đạt 45.856 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023.

Dự kiến 6 tháng đầu năm, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 14,05 triệu lượt, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 3,14 triệu lượt, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm 2023. Khách du lịch nội địa ước đạt 10,3 triệu lượt, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 45.107 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Hà Nội hiện có 3.760 cơ sở lưu trú với hơn 71.000 phòng; trong đó có 607 khách sạn, khu căn hộ đã được xếp hạng từ 1-5 sao; số khách sạn, căn hộ xếp hạng chiếm 16% tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn và 37% tổng số phòng.

Trên địa bàn Hà Nội có 43 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 41 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, bảy cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí, hai cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã được công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm, sở đã triển khai ba đoàn kiểm tra, đã kiểm tra 84 tổ chức và 31 cá nhân; phát hiện 8 tổ chức và 10 cá nhân vi phạm. Các cơ sở, cá nhân vi phạm đã bị phạt hành chính.