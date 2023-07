Tuyên án hai cựu giảng viên làm lộ đề thi môn Sinh học kỳ thi THPT năm 2021

TPO - TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt hai cựu giảng viên Khoa Sinh học - Đại học Sư phạm Hà Nội, liên quan vụ "lộ đề" thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021.

Chiều 14/7, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Sâm (74 tuổi), mức án 12 tháng cải tạo không giam giữ; Phạm Thị My (60 tuổi) mức án 13 tháng 4 ngày tù, bằng thời gian tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong vụ án, Viện Kiểm sát cáo buộc, từ tháng 11/2020 – 7/2021, bà My và ông Sâm, được Bộ GD&ĐT phân công nhiệm vụ tham gia xây dựng Ngân hàng câu hỏi thi và ra đề thi. Trong đó, ông Sâm là tổ trưởng, bà My làm tổ phó tổ xây dựng Ngân hàng câu hỏi thi; bà My làm tổ trưởng, ông Sâm là thẩm định Hội đồng ra đề thi môn Sinh học.

Cáo trạng cho rằng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bà My, ông Sâm đã bàn bạc và mang tài liệu liên quan đến Ngân hàng câu hỏi thi về nhà để biên tập, chỉnh sửa thành các câu hỏi đáp án. Sau đó, hai bị can dùng các câu hỏi này để cung cấp, ôn tập cho 8 học sinh là những người thân quen...

Tại tòa, bị cáo Sâm thừa nhận việc có mang các câu hỏi này dạy cho 4 học sinh tham dự kỳ thi và “không đưa tài liệu gì”… Tuy nhiên, khi được chủ toạ hỏi, bị cáo Sâm nói chỉ tâm niệm dạy con cháu thì cho tận tâm.

“Lúc đó tôi thấy cũng không ai cấm người ra đề thi mang câu hỏi của mình ra dạy. Câu hỏi thì cũng không phải là bí mật Nhà nước" - bị cáo Sâm trình bày.

Về phía bị cáo My khẳng định, tài liệu mang ra khỏi khu vực xây dựng đề thi không phải là câu hỏi, "chỉ là ý tưởng câu hỏi" do bị cáo nghĩ ra. Đồng thời phủ nhận việc biết “quy luật chọn đề thi”. Bị cáo này cũng phủ nhận việc ôn thi cho 4 học sinh vì không dạy thêm cho ai mà chỉ tư vấn phương pháp ôn thi…

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của các bị cáo vì động cơ cá nhân, làm trái công vụ, vi phạm pháp luật, gây bức xúc cho dư luận, ảnh hưởng xấu đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Qua vụ án cũng là bài học cảnh tỉnh với người khác.