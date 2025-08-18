Trưởng thôn có quyền 'cấp phép' địa điểm đổ phế thải xây dựng?

TPO - Ngày 18/8, UBND xã Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) xử phạt 36 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Dự (SN 1971, trú tại thôn Mẫn Xá, xã Yên Phong) về hành vi đổ và san lấp phế thải xây dựng trái phép. Trước đó ông Dự trình giấy viết tay xác nhận sự cho phép của trưởng thôn Mẫn Xá nhưng đại diện UBND xã Yên Phong khẳng định việc làm này của trưởng thôn là không đúng thẩm quyền

Hiện trường vụ đổ chất thải . Ảnh: NDCC.

Trước đó, chiều 3/8, nhiều xe tải chở bùn đất, gạch vỡ và phế thải xây dựng đã tập kết, đổ xuống khu vực đất ruộng đối diện sân bóng thuộc khu dự án nhà ở thôn Mẫn Xá. Sự việc diễn ra giữa ban ngày, ngay gần khu dân cư, khiến người dân bức xúc và lập tức báo cho chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng xã Yên Phong xuống hiện trường, lập biên bản vi phạm, tạm giữ máy móc phục vụ việc đổ thải. Ban đầu, ông Dự không hợp tác, từ chối ký biên bản. Tuy nhiên, đến sáng 4/8, ông đã đến UBND xã làm việc và cung cấp một tờ giấy viết tay cho rằng được “trưởng thôn Mẫn Xá đồng ý cho đổ thải”.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Việt Cường, Trưởng phòng Kinh tế xã Yên Phong cho biết: “Chúng tôi đã kiểm tra hiện trường, lập biên bản và xác định hành vi vi phạm. Theo quy định pháp luật, trưởng thôn hoàn toàn không có thẩm quyền cho phép tập kết, san lấp chất thải xây dựng. Do đó, giấy viết tay mà ông Dự xuất trình không có giá trị pháp lý”.

Người dân địa phương cũng phản đối hành vi xả thải trái phép ở đây. Ông N.V.H (ngụ thôn Mẫn Xá) bức xúc: “Bao năm nay bà con chúng tôi xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp. Việc đổ phế thải xuống ruộng vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa ảnh hưởng lợi ích cộng đồng, cần phải xử lý nghiêm minh”.

Theo Quyết định số 490, ngày 8/8, do Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phong Trần Phong ký, ông Nguyễn Văn Dự bị xử phạt tổng cộng 36 triệu đồng với hai hành vi vi phạm: Tự ý san đất, đổ chất thải xây dựng trên đất nông nghiệp do UBND xã quản lý (diện tích vi phạm khoảng 250 m²); Đổ chất thải xây dựng khối lượng từ 10 tấn đến dưới 20 tấn.

Ngoài phạt tiền, ông Dự còn bị buộc khôi phục hiện trạng đất nông nghiệp, thu dọn và bàn giao chất thải cho đơn vị có chức năng xử lý, thời hạn thực hiện trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Nếu quá hạn không chấp hành, UBND xã sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Lãnh đạo UBND xã Yên Phong khẳng định, hiện trên địa bàn chưa có quy hoạch bãi tập kết chất thải rắn. Do đó, mọi hành vi đổ thải tự phát đều trái pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. “Chúng tôi đang phối hợp cùng công an xã tiếp tục xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến vụ việc. Nếu phát hiện cá nhân, cán bộ nào tiếp tay hoặc ‘bật đèn xanh’ cho vi phạm, xã sẽ xử lý theo đúng quy định”, ông Trần Phong, Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh.