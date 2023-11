Trưởng khoa 1 bệnh viện say xỉn gây tai nạn là ai? Kẻ phóng hỏa đốt nhà làm 3 người chết khai gì?

TPO - Cổng chào điện tử ở Bình Dương chạy dòng chữ lạ; Lời khai của nghi phạm phóng hỏa đốt nhà làm 3 người chết; Lý do hơn 1.100 công chức, viên chức Bình Dương xin thôi việc... là những tin tức phương Nam nổi bật tuần qua.

Làm rõ vụ cổng chào điện tử ở Bình Dương chạy dòng chữ lạ

Chiều 22/11, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh về việc một bảng điện tử tại cổng chào chạy dòng chữ quảng cáo đánh bạc, gây xôn xao dư luận. Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, vụ việc xảy ra vào tối 20/11, tại một cổng chào ở ấp Phú Hưng, xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trên bảng điện tử của cổng chào xuất hiện dòng chữ “Nhà cái đến từ châu Phi” bằng đèn led màu đỏ, chạy trên bảng nhiều lần.

Ông Hà Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã An Sơn cho biết, địa phương đã nắm được thông tin và đã chỉ đạo lực lượng công an xác minh, làm rõ. Bước đầu từ hình ảnh camera an ninh cho thấy, trước khi xuất hiện dòng chữ lạ trên, có hai người đàn ông lảng vảng gần khu vực điều khiển bảng điện tử.

Lý do hơn 1.100 công chức, viên chức Bình Dương xin thôi việc

Đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết, từ ngày 1/1/2022 đến ngày 30/9/2023, số lượng công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc là 1.125 trường hợp. Trong đó, viên chức sự nghiệp giáo dục có 675 trường hợp, y tế là 270 trường hợp.

Theo đánh giá của ngành chức năng tỉnh Bình Dương, có nhiều lý do, trong đó, chính sách tiền lương là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Bởi thu nhập chưa đáp ứng được nhu cầu cơ bản của bản thân và gia đình, chưa tạo được động lực thúc đẩy phấn đấu, gắn bó lâu dài của công chức, viên chức.

Bình Dương là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao và quá trình đô thị hóa nhanh; thu hút rất đông lao động ngoài tỉnh và nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Khối lượng, yêu cầu công việc ngày càng cao, trong khi biên chế được giao thấp đã tạo áp lực lớn đối với đội ngũ công chức, viên chức.

Lời khai của nghi phạm phóng hỏa đốt nhà làm 3 người chết ở TPHCM

Ngày 22/11, Công an quận 8 (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Nhu (28 tuổi, quê Hà Nam) để điều tra về hành vi “Giết người”. Qua đấu tranh, Nhu khai khoảng 5 năm trước có quan hệ tình cảm với chị L.T.M.D. (32 tuổi, ngụ quận 8) nhưng sau đó chia tay vì không hợp nhau.

Thời gian gần đây, Nhu muốn nối lại tình cảm nhưng chị D. không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Chiều 21/11, Nhu mua can xăng rồi đi xe tay ga đến nhà của chị D. ở trong hẻm 260 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8. Khi chị D. vừa mở cửa, Nhu xông vào tấn công khiến nạn nhân gục xuống nhà. Sau đó, Nhu đổ xăng, châm lửa với ý định tự sát nhưng do khói quá lớn nên bỏ chạy ra ngoài, tẩu thoát.

TPHCM thêm 3 địa danh được xếp hạng di tích

Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM vừa tổ chức Lễ công bố quyết định xếp hạng di tích, bảo tàng trên địa bàn TPHCM. Trong danh sách di tích được xếp hạng có thêm 3 địa danh mới là Căn cứ Quận Gò Môn, Bệnh viện Mắt TPHCM và Nhà Thiếu nhi TPHCM.

Vụ bác sĩ dùng một tay phá thai 21 tuần tuổi, Sở Y tế vào cuộc

Trước đó, ngày 14/11, Báo Tiền Phong đã có công văn chuyển nội dung đơn thư khiếu nại của bạn đọc là bệnh nhân P.T.T (32 tuổi, ngụ tại Dĩ An, Bình Dương) đến Sở Y tế tỉnh Bình Dương, đề nghị Sở thực hiện các biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ để làm rõ nội dung bệnh nhân phản ánh bác sĩ của phòng khám dùng một tay phá thai 21 tuần tuổi, đồng thời có biểu hiện “vẽ bệnh moi tiền” cùng các vấn đề liên quan khác.

Hiện nay, Sở Y tế đang tiến hành kiểm tra tại phòng khám Đa khoa Đại Lộ Bình Dương, tiến hành tổng hợp các hồ sơ, tài liệu, chứng cứ và các tài liệu có liên quan để tham mưu xử lý đơn, giải quyết đơn theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi có kết quả giải quyết, Sở Y tế sẽ tiếp tục thông tin đến Báo Tiền phong.

TPHCM thông tin chính thức vụ việc người lạ tiếp cận học sinh ở cổng trường

Tối 24/11, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 12 cho biết, Công an Quận 12 đã xác minh, người đưa tiền là một phụ huynh của trường tiểu học Hà Huy Giáp (quận 12) chứ không phải người lạ bắt cóc học sinh. Khi đưa con đi học, thấy em học sinh T. đang mượn tiền bạn ở cổng trường nhưng bạn không có, phụ huynh này đã đưa 20.000 đồng cho em rồi đi về.

Cùng ngày, sau khi nhận được thông báo tuyên truyền của Trường tiểu học Hà Huy Giáp về công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh, phòng tránh kẻ gian xâm hại, bắt cóc trước cổng trường trong nhóm phụ huynh (là lớp con của phụ huynh này theo học), vị phụ huynh trước đó cho tiền em T. có đăng nội dung đính chính lên nhóm và báo tin cho giáo viên chủ nhiệm lớp. Phụ huynh này cũng đã làm việc với công an để làm rõ vụ việc.

Bác sĩ một bệnh viện ở TPHCM lái ô tô gây tai nạn trong tình trạng say xỉn

Khoảng 19h ngày 20/11, tài xế khoảng 45 tuổi điều khiển ô tô biển số TPHCM lưu thông trên đường Cao Thắng, hướng từ đường Điện Biên Phủ đi về đường Hoàng Dư Khương. Vừa qua giao lộ với đường 3 tháng 2 (phường 12, quận 10), ô tô này va chạm với xe máy biển số tỉnh Đồng Tháp do một cô gái cầm lái. Sau va chạm, ô tô lao về trước và kéo xe máy đi một đoạn. Tai nạn không gây thương vong về người nhưng ô tô và xe máy bị hư hỏng nặng.

Theo Sở Y tế TPHCM, bác sĩ uống bia lái xe gây tai nạn là T. - một trưởng khoa đang công tác tại Bệnh viện Nhân dân 115. Báo cáo nhanh của Bệnh viện Nhân dân 115 cho thấy sau giờ làm việc tại bệnh viện, bác sĩ T. đi ăn cơm cùng người thân. Anh có uống bia ở bên ngoài bệnh viện. Sau đó, bác sĩ điều khiển xe ô tô cá nhân và gây tai nạn giao thông.

Sở Y tế yêu cầu cá nhân bác sĩ T. chịu trách nhiệm phối hợp khai báo trung thực với cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm khắc phục sự cố. Đồng thời, cơ quan này yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115 chủ động xác minh vụ việc với Công an quận 10, tổ chức kiểm điểm, xử lý đúng theo quy định của Luật viên chức.