Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển hệ đào tạo từ xa

Lớp 18L1.YK01

Đối tượng tuyển sinh: Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), bổ túc văn hoá của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương; Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định; Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, có bằng đại học; Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Điều kiện của người dự tuyển: Công dân có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT; Không trong thời gian thi hành án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Người đã có bằng tốt nghiệp theo đúng quy định; Nộp đầy đủ, đúng hạn hồ sơ dự tuyển và thực hiện đúng các quy định của Trường về tuyển sinh.

Ứng viên nộp hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu); Bằng tốt nghiệp và bảng điểm/học bạ THPT/BTVH/trung cấp/cao đẳng/đại học (photo công chứng); Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); Ảnh cỡ 4 x 6 (ghi rõ họ, tên, ngày sinh và nơi sinh phía sau mỗi ảnh); Giấy khai sinh; CMTND/CCCD (photo công chứng); Các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, các văn bằng chứng chỉ của các chương trình đào tạo khác có thể hiện điểm (photo công chứng - nếu có); Các giấy tờ ưu tiên (nếu có); Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, thí sinh phải nộp kèm theo bản dịch công chứng và bản công nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ liên hệ mua và nhận hồ sơ tuyển

a) Khoa Đại học liên thông và Đào tạo từ xa: Phòng A306, Tầng 3, Nhà A, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Địa chỉ: Số 29A, ngõ 124 phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0988.081.470 (Cô Hằng).

b) Các trạm đào tạo từ xa của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đặt tại các địa phương (nếu có sẽ thông báo sau).

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên toàn quốc

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Người đã có bằng tốt nghiệp THPT, bổ túc văn hóa, trung cấp, cao đẳng, đại học theo quy định.

Thời gian đào tạo, tổ chức đào tạo và văn bằng tốt nghiệp

Thời gian đào tạo: Thời gian học phụ thuộc vào hệ đào tạo và đối tượng tuyển sinh đầu vào, cụ thể: - Đối với người đã có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, bổ túc văn hóa thì thời gian đào tạo là thời gian theo thiết kế chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy; - Đối với người học liên thông đã được miễn trừ khối lượng tín chỉ tích lũy, thời gian tối đa để người học hoàn thành khóa học được xác định trên cơ sở thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá giảm tương ứng với khối lượng được miễn trừ.

Tổ chức đào tạo: - Đào tạo từ xa theo phương thức truyền thống (tự học có hướng dẫn với học liệu được cung cấp); - Theo phương thức phát thanh truyền hình; - Theo phương thức trực tuyến hoặc kết hợp các phương thức trên theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường.

Văn bằng tốt nghiệp: Được thực hiện theo Khoản 23, Điều 1 của Luật giáo dục đại học sửa đổi bổ sung số 34/2018/QH14 điều chỉnh Điều 38 Luật giáo dục đại học năm 2013. Theo đó, người học hoàn thành chương trình đào tạo đại học hệ từ xa, đạt chuẩn đầu ra của trình độ đại học theo quy định, hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm của người học thì được Hiệu trưởng cấp 1 loại văn bằng tốt nghiệp đại học như đối với hệ đào tạo chính quy của Nhà trường.

Thời gian nhận hồ sơ, xét tuyển và khai giảng