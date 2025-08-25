Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nói gì về 2 lần công bố điểm chuẩn khiến thí sinh hoang mang?

TPO - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã phát thông báo giải thích về công bố điểm trúng tuyển thành 2 thông báo khiến thí sinh và phụ huynh 'hoang mang' trong những ngày qua.

Theo nội dung thông báo, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhận được một số thông tin từ phía phụ huynh và thí sinh về công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 của Nhà trường.

Lãnh đạo Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết, thực hiện đúng theo quy chế tuyển sinh đại học và hướng dẫn tuyển sinh đại học năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ngày 23/7/2025: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã thông báo công khai (Thông báo số 1167/TB-ĐHTĐHN) xác định độ lệch điểm giữa tổ hợp C00 và các tổ hợp xét tuyển khác đối với phương thức sử dụng điểm thi THPT để xét tuyển các ngành.

Theo đó, các tổ hợp khác tổ hợp C00 được cộng 0,75 điểm theo thang điểm 30. Như vậy, Nhà trường khẳng định lại thông tin về độ lệch điểm của tổ hợp C00 đã được Nhà trường công khai rõ ràng và minh bạch, đúng quy định, đúng thời gian.

Sau khi có kết quả 10 lần chạy xử lý nguyện vọng (lọc ảo) của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 10 lần chạy lọc ảo của Nhóm các trường miền Bắc, Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy của Nhà trường đã họp và quyết định về mức điểm trúng tuyển các ngành.

Đồng thời, để giúp thí sinh thuận lợi trong tra cứu thông tin, nhất là với các thí sinh sử dụng tổ hợp C00 theo phương thức điểm thi THPT để xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh quyết định công bố điểm trúng tuyển thành 2 Thông báo riêng biệt, đúng theo thời gian hướng dẫn, quy định của Bộ GD&ĐT.

Dữ liệu xử lý nguyện vọng, xác định kết quả trúng tuyển của thí sinh được thực hiện trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là nhất quán, đúng và không thể thay đổi. Dựa trên kết quả này, Nhà trường thực hiện công bố mức điểm trúng tuyển theo quy định.

Trường Đại học Thủ Đô lý giải, việc xác định công bố điểm trúng tuyển thành 02 Thông báo với mục đích ban đầu là rõ ràng, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tra cứu thông tin; tuy nhiên kĩ thuật phát hành văn bản không liền mạch gây ra hiểu lầm đối với thí sinh, phụ huynh từ đó tạo dư luận xã hội không tốt.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã phê bình nghiêm khắc các cá nhân phụ trách và nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện.