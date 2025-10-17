Trường đại học ngóng đề án sắp xếp

TP - Trong khi các trường đại học (ĐH) trực thuộc bộ, ngành đang “ngồi trên đống lửa” đợi đề án sắp xếp từ Bộ GD&ĐT thì tại một số địa phương, các trường đã biết chắc số phận.

Nhiều địa phương đã lên phương án

Sở GD&ĐT Thanh Hóa vừa có đề xuất sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn bao gồm sáp nhập Trường ĐH là Văn hóa - Thể thao - Du lịch Thanh Hóa vào Trường ĐH Hồng Đức. Việc sáp nhập giúp giảm đầu mối cơ sở giáo dục ĐH, hình thành trường ĐH đa lĩnh vực, tăng sức hút với người học và hợp tác quốc tế, tập trung nguồn lực đầu tư để tăng quy mô, chất lượng đào tạo.

Với các trường cao đẳng, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề xuất giữ nguyên Trường Cao đẳng Nông nghiệp, Cao đẳng Y tế. Riêng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa sáp nhập với Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn để thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề xuất giữ nguyên Trường trung cấp Nghề giao thông vận tải, vì đây là đơn vị tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư; đề xuất cho phép Trường trung cấp Nghề miền núi và Trường trung cấp Nghề thương mại du lịch xây dựng phương án tự chủ chi thường xuyên và giữ nguyên trạng. Sáp nhập Trường trung cấp Nghề Bỉm Sơn và Trường trung cấp Nghề kĩ nghệ Thanh Hóa vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa (đặt phân hiệu phía Bắc tại trụ sở Trường trung cấp Nghề Bỉm Sơn hiện tại). Các Trường trung cấp Nghề Thạch Thành và Trung cấp Nghề Nga Sơn đề xuất chuyển thành 2 trường trung học nghề.

Như vậy, theo đề xuất của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, tỉnh này có 38 cơ sở giáo dục ĐH, cao đẳng, trung cấp, giáo dục thường xuyên, sau khi sắp xếp sẽ còn 24 cơ sở (giảm 14 cơ sở).

Tỉnh Phú Thọ vừa có phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. UBND tỉnh dự kiến sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vào Trường ĐH Hùng Vương. Sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ. Sắp xếp Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc theo hướng: chuyển lĩnh vực Y tế về Cao đẳng Y tế Phú Thọ; chuyển lĩnh vực Sư phạm về Trường ĐH Hùng Vương; các bộ phận còn lại vào Trường Cao đẳng Kĩ thuật Vĩnh Phúc.

Sáp nhập 3 trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Hòa Bình, Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Hòa Bình và Cao đẳng nghề Sông Đà thành Trường Cao đẳng Nghề Hòa Bình. Sau sắp xếp, tỉnh Phú Thọ có 1 trường đại học, 1 trường cao đẳng y, 3 trường cao đẳng nghề.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập. Toàn tỉnh có 640 đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, bao gồm Trường ĐH Hà Tĩnh, 38 trường THPT, 148 trường THCS, 220 trường tiểu học và 233 trường mầm non. Theo phương án mới, tỉnh đề xuất tiếp tục nghiên cứu sáp nhập Trường ĐH Hà Tĩnh thành trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội hoặc theo chỉ đạo mới của Bộ GD&ĐT.

UBND tỉnh Cà Mau đề xuất phương án giữ nguyên hiện trạng Trường ĐH Bạc Liêu, sáp nhập 6 trường cao đẳng thành 3 trường. UBND TPHCM trình phương án sắp xếp lại toàn diện các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. UBND thành phố đề xuất giữ nguyên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường ĐH Thủ Dầu Một; tổ chức lại Trường ĐH Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu do có sự tương đồng về lĩnh vực đào tạo sư phạm.

Việc sắp xếp dẫn tới biến động lớn ở hệ thống trường cao đẳng, trung cấp. Trước khi sắp xếp, thành phố có 19 trường cao đẳng và 20 trường trung cấp công lập. Theo phương án mới, toàn bộ các trường trung cấp công lập sẽ được sáp nhập vào các trường cao đẳng hoặc nâng cấp, với mục tiêu cuối cùng là thành phố không còn trường trung cấp công lập trực thuộc.

Trước phương án sắp xếp, sáp nhập các trường từ trung cấp đến ĐH tại các địa phương, các chuyên gia lưu ý, đây là một quá trình phức tạp, cần được tiến hành với sự thận trọng, có tiêu chí rõ ràng và lộ trình phù hợp, để việc sắp xếp không chỉ đạt mục tiêu tổ chức lại, mà còn bảo đảm sự ổn định, phát triển bền vững của toàn hệ thống.

Các trường ÐH thuộc bộ, ngành “gặp khó”

Các trường ĐH công lập trực thuộc các bộ, ngành vẫn chưa nhận được thông tin về việc tổ chức sắp xếp. Theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thực hiện đột phá phát triển giáo dục, đào tạo đang được lấy ý kiến, Bộ GD&ĐT trực tiếp quản lí các ĐH, trường ĐH trọng điểm. Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lí một số cơ sở chuyên sâu, đặc thù.

Bộ GD&ĐT đang quản lí có 41 cơ sở đào tạo ĐH. Đây là bộ quản lí số lượng trường ĐH lớn nhất hiện nay trong đó có 9 ĐH: 2 ĐH Quốc gia, 3 ĐH vùng và 4 ĐH đa ngành. Bộ Y tế quản lý 14 cơ sở đào tạo, trong đó có 10 trường ĐH. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện có 13 trường ĐH, học viện và nhạc viện. Bộ Công thương đang quản lí 9 trường ĐH và 24 trường cao đẳng, chưa tính các viện trực thuộc. Bộ Xây dựng hiện quản lí 8 trường ĐH, học viện. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 6 cơ sở đào tạo ĐH. Bộ Tư pháp quản lí 2 trường ĐH. Bộ Dân tộc và Tôn giáo có Học viện Dân tộc. Bộ Nội vụ quản lí Trường ĐH Lao động-Xã hội…

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Dung cho rằng, nên cân nhắc để các trường ĐH có thể đào tạo trình độ cao đẳng. Vì hiện nay, một số trường cao đẳng đã được dự kiến chuyển về trường ĐH.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH năm 2025 Ảnh: NHƯ Ý

Nghị quyết 71 về đột phá giáo dục đào tạo phân định rõ: giáo dục ĐH là nòng cốt phát triển nhân lực trình độ cao, nhân tài, thúc đẩy phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Giáo dục nghề nghiệp giữ vai trò then chốt trong phát triển trình độ cao đẳng. Do vậy, bà Dung đề xuất nên để trường ĐH đào tạo trình độ cao đẳng giáo viên mầm non. Các trình độ khác, bao gồm nhóm ngành nghề chuyên môn đặc thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật hay thể thao, phải cân nhắc để giữ ổn định cho sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp.

Tiêu chuẩn giảng viên ĐH khác trường cao đẳng. Việc sáp nhập trường cao đẳng vào ĐH sẽ kéo chuẩn đại học xuống, dẫn đến bất cập trường ĐH không muốn tiếp nhận trường cao đẳng.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền nêu băn khoăn khi sắp xếp, giảm đầu mối các trường ĐH, chất lượng sẽ được công nhận như thế nào để không gây mất công bằng cho sinh viên và giữ được thương hiệu của nhà trường.

Theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, việc sắp xếp các trường ĐH địa phương đơn giản vì người học thường tập trung trong địa bàn, sự tác động không lớn, do số lượng không lớn. Nhưng với các trường ĐH trực thuộc bộ, ngành sẽ rất khó khăn vì sẽ ảnh hưởng đến khoảng 2 triệu sinh viên, tương đương với khoảng 4 triệu phụ huynh. Ông Điền lấy ví dụ, nếu sáp nhập 2 trường ĐH nào đó, vậy những sinh viên đang theo học, bằng tốt nghiệp sẽ như thế nào. Có xảy ra tình trạng đầu vào một trường công nhận, đầu ra một trường cấp bằng? Trong khi chuẩn đầu vào của các trường khác nhau, thậm chí chênh nhau rất lớn.

Trước khi ra được đề án sáp nhập, Bộ GD&ĐT phải giải quyết được nhiều bài toán khác trong nội tại của mỗi cơ sở giáo dục. Vì việc sắp xếp, sáp nhập trường ĐH không chỉ là gộp số lượng.