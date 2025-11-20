Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II thúc đẩy nghiên cứu, đối thoại về chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Ngày 19/11/2025, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia 2025 với chủ đề “Chuyển đổi kép: Chuyển đổi số và Chuyển đổi xanh cho tương lai bền vững.” Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 65 năm thành lập Trường Đại học Ngoại thương, đồng thời khẳng định vị thế của Nhà trường trong hệ sinh thái nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Hội thảo thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý và đại diện doanh nghiệp. Với 11 tham luận và nhiều phiên trao đổi chuyên môn, sự kiện tạo dựng một không gian học thuật đa chiều, góp phần thúc đẩy nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, công nghệ và phát triển bền vững.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Cơ sở II nhấn mạnh: “Với sứ mạng “Phụng sự xã hội bằng sự xuất sắc trong giáo dục, sáng tạo và chuyển giao tri thức”, Trường Đại học Ngoại thương luôn coi việc phát triển khoa học và công nghệ, nghiên cứu đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là những trụ cột chiến lược. Hội thảo hôm nay là minh chứng cho tinh thần kịp thời nắm bắt và tích cực tham gia vào việc giải quyết các vấn đề lớn của đất nước, trong đó có chuyển đổi kép của Trường ĐH Ngoại thương và các đối tác, chuyên gia đồng hành. Hi vọng chương trình sẽ góp phần lan tỏa những tri thức mới, tạo động lực cho nghiên cứu, đóng góp thiết thực cho hoạch định chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi”.

Các tham luận toàn thể tại hội thảo mang đến ba hướng tiếp cận học thuật tiêu biểu: góc nhìn công nghệ và dữ liệu trong thúc đẩy phát triển bền vững; phân tích từ khía cạnh nghiên cứu chính sách; và cách tiếp cận khoa học quản trị trong bối cảnh chuyển đổi doanh nghiệp. Những nội dung này cung cấp thêm bằng chứng học thuật, khuyến nghị khoa học và các mô hình tham chiếu hữu ích cho các nghiên cứu tiếp theo về chuyển đổi kép.

PGS.TS Nguyên Vĩnh Minh Thành - Phó Viện trưởng Viện phát triển kinh tế số Việt Nam trình bày tham luận

Song song với phần toàn thể, hai phiên chuyên đề được tổ chức, tập trung vào các nhóm vấn đề như tăng trưởng xanh, hành vi tiêu dùng, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Tại đây, nhiều công trình nghiên cứu được trình bày với phương pháp luận rõ ràng, gợi mở hướng nghiên cứu mới và tạo không gian trao đổi chuyên sâu giữa các học giả.

Ông Nguyễn Thanh Hòa – Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP. HCM tham gia thảo luận tại hội thảo

Với sự tham gia của cộng đồng nghiên cứu rộng rãi và cách thức tổ chức chuyên môn hóa, Hội thảo Khoa học Quốc gia 2025 của FTU Cơ sở II tiếp tục khẳng định vai trò của Nhà trường trong việc dẫn dắt tri thức, thúc đẩy nghiên cứu liên ngành và đóng góp cho các thảo luận học thuật cấp quốc gia.

Hội thảo khép lại trong tinh thần học thuật cởi mở và hợp tác, đánh dấu dấu ấn quan trọng trong hành trình 65 năm của Trường Đại học Ngoại thương trong công tác nghiên cứu khoa học, phát triển tri thức và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.