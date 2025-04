Trước thềm đàm phán với Mỹ, Lãnh tụ tối cao Iran gửi thư cho Tổng thống Nga

TPO - "Hà Nội sẽ có những đơn vị xã, phường mới được gộp từ 3 - 4 đơn vị cấp xã, giảm 60-70% so với số xã phường hiện có", Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nói.

TPO - Ngày 17/4, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết đã rà soát và phát hiện sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus được cung ứng trong bệnh viện thuộc danh mục các sản phẩm sữa do một trong các công ty thuộc đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận vừa được cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an triệt phá.