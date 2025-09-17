Trung tâm hội nghị 440 tỷ đồng sắp hoàn thành để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai

TPO - Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai với tổng vốn đầu tư 440 tỷ đồng đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai vào ngày 28-30/9.