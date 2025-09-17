Trung tâm hội nghị 440 tỷ đồng sắp hoàn thành để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai

TPO - Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai với tổng vốn đầu tư 440 tỷ đồng đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai vào ngày 28-30/9.
Công năng bố trí thành 3 khối chức năng chính, gồm Khối hội trường với phòng họp chính và các phòng chức năng, Khối nhà hàng, tổ chức sự kiện gồm một phòng tiệc lớn 800 chỗ có thể hoạt động kết hợp với phòng họp lớn hoặc các hoạt động độc lập (cho thuê sự kiện…) và các khu ăn uống, phục vụ nội bộ, Khối quản lý, hành chính và Khối phụ trợ (gồm các phòng ban chức năng, khu vực bếp nấu, kho, khu vực để xe, các khu vệ sinh…).
Bên trong, các hạng mục cơ bản đã được hoàn thành.
Trung tâm còn có 3 phòng họp 50 chỗ, một phòng họp 108 chỗ và hội trường 242 chỗ, các không gian phụ trợ... cũng được chuẩn bị để phục vụ đại hội.