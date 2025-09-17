Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Trung tâm hội nghị 440 tỷ đồng sắp hoàn thành để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai

Thành Đạt

TPO - Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai với tổng vốn đầu tư 440 tỷ đồng đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai vào ngày 28-30/9.

Video: Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh﻿.
dji-0156.jpg
Công trình tọa lạc tại phường Yên Bái, trên phạm vi đất Trung tâm Hội nghị﻿, Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Yên Bái cũ. Đây là công trình cấp II, cao 4 tầng (gồm 3 tầng sử dụng và 1 tầng kỹ thuật), diện tích xây dựng 6.650 m2, tổng diện tích sàn 11.620 m2. Riêng tầng kỹ thuật 580 m2 được bố trí cho hệ thống cơ khí, điều khiển âm thanh và ánh sáng.
tp-5.jpg
tp-21.jpg
Công năng bố trí thành 3 khối chức năng chính, gồm Khối hội trường với phòng họp chính và các phòng chức năng, Khối nhà hàng, tổ chức sự kiện gồm một phòng tiệc lớn 800 chỗ có thể hoạt động kết hợp với phòng họp lớn hoặc các hoạt động độc lập (cho thuê sự kiện…) và các khu ăn uống, phục vụ nội bộ, Khối quản lý, hành chính và Khối phụ trợ (gồm các phòng ban chức năng, khu vực bếp nấu, kho, khu vực để xe, các khu vệ sinh…).
tp-11.jpg
Dự án khởi công ngày 26/12/2023 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thiện trước ngày 21/9.
tp-16.jpg
Ông Kim Quyết Thắng - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai - cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, đơn vị cùng các nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát và các đơn vị có liên quan tăng cường nhân lực, tăng ca, tăng kíp để tổ chức thi công gấp rút hoàn thành công trình Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai. Hiện tại công trình cơ bản hoàn thành, tổ chức vận hành các hệ thống âm thanh, ánh sáng và vệ sinh công nghiệp để bàn giao cho đơn vị trang trí khánh tiết đại hội đảm bảo cho công tác tổ chức đại hội".
8691.jpg
8689.jpg
Bên trong, các hạng mục cơ bản đã được hoàn thành.
8690.jpg
Đại diện chủ đầu tư rà soát với bên thi công về các hạng mục.
8709.jpg
Hội trường lớn với sức chứa 708 chỗ là nơi diễn ra Đại hội đảng bộ tỉnh sắp tới.
8711.jpg
﻿8702.jpg
﻿8701.jpg
Trung tâm còn có 3 phòng họp 50 chỗ, một phòng họp 108 chỗ và hội trường 242 chỗ, các không gian phụ trợ... cũng được chuẩn bị để phục vụ đại hội.
8706.jpg
Một góc trang trí tiểu cảnh tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai.
8708.jpg
Công nhân đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.
8756.jpg
Về công tác tuyên truyền, khánh tiết cổ động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã xây dựng kế hoạch từ sớm. Ông Lại Vũ Hiệp - Phó Giám đốc Sở - cho biết đơn vị đã chủ động triển khai các phương án tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan trong và ngoài hội trường cũng như trên toàn địa bàn tỉnh. Hiện nay, Sở đã có văn bản hướng dẫn gửi tới 99 xã, phường, thị trấn để triển khai tuyên truyền, tạo khí thế hướng về Đại hội. Dự kiến công tác trang trí sẽ hoàn thành trước ngày 20/9. Ảnh: phối cảnh khánh tiết cổ động bên ngoài Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai.
Thành Đạt
