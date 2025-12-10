Trung tâm hành chính tỉnh Phú Thọ bắt đầu xuất hiện ùn tắc giao thông

TPO - Ùn tắc giao thông tại khu vực thành phố Việt Trì (cũ) chủ yếu do mặt đường chật hẹp, thiếu bãi đỗ xe và nhiều nút giao chưa đồng bộ, khiến lưu thông thường xuyên bị dồn ứ vào giờ cao điểm.

Chiều 9/12, tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiều vấn đề dân sinh được đại biểu và cử tri quan tâm như tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực phường Việt Trì (thành phố Việt Trì cũ), tỉnh Phú Thọ.

Sau sáp nhập, khu vực trên là trung tâm hành chính tỉnh Phú Thọ. Theo cử tri phản ánh, hạ tầng giao thông tại đây chịu áp lực lớn, một số phương án tổ chức giao thông không còn phù hợp, gây ùn tắc.

Tình trạng ùn tắc tại trung tâm Việt Trì.

Giải trình về vấn đề này, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang cho biết tình trạng ùn tắc xuất phát từ nhiều nguyên nhân: mặt bằng các tuyến đường đã khép kín, khó mở rộng; đô thị bị chia cắt bởi tuyến đường sắt; nhiều tuyến trục chính chưa được đầu tư đồng bộ; đặc biệt là thiếu bãi đỗ xe tĩnh, dẫn đến dừng, đỗ xe tràn lan trên lòng đường, vỉa hè.

Để khắc phục lâu dài, Sở Xây dựng đề xuất ba nhóm giải pháp. Thứ nhất, rà soát và điều chỉnh quy hoạch giao thông theo hướng phát triển đô thị vệ tinh, giãn chức năng trung tâm.

Thứ hai, quy hoạch, đầu tư hệ thống bãi đỗ xe, trong đó nghiên cứu di chuyển bến xe trung tâm Việt Trì ra ngoài nội đô; mở rộng các điểm đấu nối, đường xương cá để tăng khả năng kết nối.

Thứ ba, cải tạo các nút giao, xử lý “điểm đen”, nút thắt cổ chai; nâng cấp vỉa hè, thoát nước và tổ chức lại giao thông theo hướng phân luồng một chiều, ứng dụng giao thông thông minh, hạn chế xe tải, xe khách lớn vào nội đô.

Ngã tư đường Quang Trung - Nguyễn Tất Thành đã được lực lượng chức năng rào chắn, tổ chức lại giao thông.

Trao đổi làm rõ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn cho biết, ùn tắc chủ yếu xảy ra vào giờ cao điểm, nhất là thời điểm đưa đón học sinh và tại các khu vực chợ dân sinh do tình trạng lấn chiếm lòng đường.

Lực lượng Công an sẽ tăng cường điều tiết giao thông vào khung giờ cao điểm, phối hợp tính toán bố trí hệ thống tín hiệu phù hợp.

Đối với các tuyến quốc lộ, nhất là dịp cuối năm, nơi tình trạng xe quá khổ, quá tải có xu hướng tái diễn, Công an tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý. Đồng thời, ngành Công an kiến nghị các địa phương kiểm soát chặt hoạt động của các mỏ vật liệu xây dựng để ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu nguồn.