Trung Quốc: Vắc xin ngừa COVID-19 dạng hít bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng

TPO - Vắc xin ngừa COVID-19 dạng hít được phát triển bởi công ty CanSino Biologics của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng. Dữ liệu cho thấy sản phẩm này đủ điều kiện để đăng ký sử dụng khẩn cấp ở Trung Quốc, một chuyên gia của CanSino cho biết.

Ông Zhu Tao - một thành viên Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) cho biết việc chủng ngừa COVID-19 trong tương lai có thể chuyển từ dạng tiêm sang dạng hít, và quá trình này sẽ “đơn giản như nhấp một tách cà phê”.

Người được chủng ngừa sẽ hít một hơi thật sâu từ bình chứa vắc xin dạng khí dung, nhịn thở khoảng 5 giây sau đó từ từ thở ra. Toàn bộ quá trình này mất khoảng 10 giây và hoàn toàn không gây đau đớn, lý tưởng cho những người sợ kim tiêm, ông Zhu nói.

Cũng theo ông Zhu, dữ liệu lâm sàng cho thấy vắc xin dạng hít là an toàn và có thể bảo vệ rộng rãi chống lại virus SARS-CoV-2, bao gồm cả các chủng đột biến của nó.

Vì các virus gây bệnh hô hấp thường nhắm vào phổi và đường hô hấp trên, nên vắc xin dạng hít có thể giúp tăng cường phản ứng miễn dịch trong các tế bào tạo nên màng nhầy ở những bộ phận đó của cơ thể, đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại mầm bệnh, ông Zhu phân tích.

“Khả năng bảo vệ niêm mạc đường hô hấp này là một đặc tính mà vắc-xin tiêm bắp không có”, ông Zhu nói. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một trong những lí do khiến biến thể Omicron lây lan nhanh là bởi virus dễ dàng tấn công đường hô hấp trên. Vì vậy, người dùng vắc xin dạng hít cũng có thể được bảo vệ tốt hơn trước biến thể này.

Ngoài ra, vắc xin dạng hít cũng chỉ cần sử dụng một liều lượng thấp để tạo ra phản ứng miễn dịch.

Vắc xin dạng hít của CanSino được phát triển dựa trên vắc xin véc tơ adenovirus có tên Convidecia - hiện đã được chấp thuận sử dụng ở hơn 10 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Pakistan, Mexico, Chile, Indonesia và Malaysia.

“Phiên bản dạng hít có liều lượng bằng khoảng 1/5 liều tiêm thông thường, giúp cho việc sử dụng dễ dàng hơn và nhiều người có thể tiếp cận hơn”, ông Zhu nói.

Với những ưu điểm này, một số chuyên gia tin rằng vắc xin dạng hít có thể là nhân tố “thay đổi cuộc chơi” trong cuộc chiến toàn cầu chống lại COVID-19.

Ngoài Trung Quốc, các nhà nghiên cứu ở Mỹ, Canada, Anh, Ấn Độ và Nhật Bản cũng đang phát triển vắc xin COVID-19 dạng hít hoặc xịt mũi, theo Tổ chức Y tế Thế giới.

Tuy nhiên, trong khi thuốc dạng hít đã được sử dụng rộng rãi để điều trị bệnh hen suyễn và các bệnh hô hấp khác, thì vắc xin dạng hít là một công nghệ tương đối mới và không phải loại vắc xin nào cũng có thể áp dụng được, ông Zhu nói.

Ví dụ, vắc xin có tá dược chứa nhôm - một thành phần phổ biến giúp vắc xin tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn - sẽ không thể chuyển thành dạng hít, vì tá dược không thể được chuyển hoá thành các hạt nhỏ có đường kính nhỏ hơn 5 micromet.

“Nếu các hạt này quá lớn thì sẽ không an toàn khi chúng đi vào đường hô hấp. Vắc xin dạng hít cũng không thể chứa bất kỳ dạng hạt rắn nào. Nhìn chung, việc tạo ra một loại vắc xin dạng hít an toàn và hiệu quả sẽ khó hơn nhiều so với những loại truyền thống."

Minh Hạnh