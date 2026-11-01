Trực tiếp Công an TPHCM vs Đà Nẵng FC 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

TPO - CLB Công an TPHCM đang làm rất tốt khâu phòng thủ, nhưng họ chưa thực sự bùng nổ nơi tuyến đầu. Việc gặp một đối thủ phóng khoáng như Đà Nẵng là cơ hội để Công an TPHCM cải thiện điều đó...

foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình ra sân của Đà Nẵng FC report Ngô Đăng Khoa trở lại đội hình xuất phát của Công an TPHCM Ngô Đăng Khoa có lần tái xuất đội hình chính sau thời gian chưa đạt thể lực tối ưu. Cầu thủ này sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ Olaha và Cumming.

CLB Công an TPHCM đang liên tiếp chứng minh bản lĩnh của một đội bóng đáng gờm. Toàn đội đã trải qua 5 vòng đấu với thành tích ấn tượng: giành 3 chiến thắng, hòa 1 và chỉ để thua vỏn vẹn 1 trận. Điều khiến người hâm mộ nức lòng nhất là sự lỳ lợm trong các trận cầu đinh, khi Công an TPHCM lần lượt đánh bại những đối thủ sừng sỏ được đánh giá rất cao như Hà Nội FC, Thể Công Viettel và Ninh Bình.

Ở vòng đấu gần nhất, chiến thắng tối thiểu 1-0 đầy quả cảm ngay trên sân khách của Ninh Bình đã trở thành liều thuốc tinh thần cực lớn. Kết quả này giúp họ bước vào cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng với sự tự tin tuyệt đối. Nhờ phong độ thăng hoa và màn thể hiện gắn kết, giới chuyên môn rất khó có thể mường tượng ra một kịch bản thất bại cho đội chủ nhà ở trận đấu này.

Nền tảng vững chắc làm nên chuỗi thành tích ấn tượng của Công an TPHCM cho tới lúc này chính là một hệ thống phòng ngự thi đấu cực kỳ kỷ luật. Trải qua 5 vòng đấu khốc liệt, mành lưới của đội bóng mới chỉ rung lên vỏn vẹn 3 lần.

Sự xuất sắc của thủ thành Patrik Lê Giang cùng bộ khung hậu vệ đã và đang tạo ra một bức tường chắn đáng tin cậy. Đây đang là đội bóng nhận ít bàn thua nhất giải đấu, thậm chí ít hơn rất nhiều các ông lớn.

Tuy nhiên, bài toán mà HLV Arthur Diles cần sớm khắc phục lại nằm ở sự kém duyên của hàng công khi họ mới chỉ ghi được 6 bàn thắng. Những ngòi nổ được kỳ vọng như Jason Cummings, Olaha Mạnh Đức hay Williams Minh Hoàng bắt buộc phải chắt chiu cơ hội và dứt điểm sắc bén hơn nữa nếu muốn đem về một chiến thắng với tỷ số cách biệt.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đang hành quân đến sân đối phương với một tâm thế đầy quyết tâm. Dù có màn khởi đầu mùa giải khá chật vật, song đội bóng sông Hàn vừa bất ngờ tạo ra cú sốc khi quật ngã ông lớn Hà Nội FC ở vòng 5. Trận thắng mang tính bước ngoặt này không chỉ đem về 3 điểm quý giá mà còn là cú hích tinh thần to lớn cho thầy trò HLV Lê Đức Tuấn, chứng minh họ luôn tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ trước các đối thủ cửa trên.