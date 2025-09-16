Trụ cột chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn mới

TPO - Nghị quyết 59 và dự thảo Báo cáo trình Đại hội Đảng lần thứ XIV tiếp tục khẳng định, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đây cũng là nội dung quan trọng được Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt trong cuộc làm việc với Đảng ủy Bộ Ngoại giao ngày 15/9.

Sáng 16/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày chuyên đề "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW”.

Báo cáo của Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung tập trung vào bốn nhóm nội dung: khái quát tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước; nội dung chính của Nghị quyết 59; chương trình hành động của Chính phủ; và vấn đề tổ chức thực hiện.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Như Ý

Tư tưởng hội nhập từ sớm, thành tựu nổi bật sau 40 năm

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, tư tưởng hội nhập quốc tế đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng ngay từ những ngày đất nước nỗ lực giành độc lập. Trong thư gửi Liên Hợp Quốc (LHQ), Người khẳng định mong muốn mở cửa và hợp tác toàn diện. Tuy nhiên, chỉ từ thời kỳ Đổi mới, Việt Nam mới có điều kiện để hội nhập sâu rộng, thực chất.

Sau 40 năm, quá trình hội nhập quốc tế đã đem lại nhiều thành tựu nổi bật: góp phần củng cố sức mạnh tổng hợp, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, nâng cao tiềm lực và vị thế quốc tế. Việt Nam đến nay đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có khuôn khổ đối tác với 38 quốc gia, bao gồm tất cả các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ, tham gia hơn 70 tổ chức quốc tế, Đảng ta có quan hệ với 259 chính đảng ở 119 quốc gia.

Trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, hội nhập không chỉ phục vụ mục tiêu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định khu vực và thế giới. Đây được xác định là một trụ cột quan trọng trong giai đoạn tới.

Về kinh tế, hội nhập quốc tế tạo động lực phát triển nội lực. Việt Nam từ một nền kinh tế lạc hậu đã vươn lên nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, với quy mô tăng gần 100 lần so với năm 1986. Thu nhập bình quân đầu người đã đạt gần 5.000 USD.

Việt Nam có quan hệ thương mại với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia 20 hiệp định thương mại tự do, trong đó 17 hiệp định đã có hiệu lực. Việt Nam nằm trong nhóm 20 nền kinh tế thương mại lớn nhất và nhóm 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới.

Hạn chế và yêu cầu mới

Bên cạnh những thành tựu nổi bật, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại: Tư duy hội nhập ở một số lĩnh vực còn giản đơn, chủ quan; hội nhập phát triển tập trung chiều rộng nhưng thời gian tới cần đi vào chiều sâu; chưa xử lý thỏa đáng những mặt trái như nguy cơ tiếp nhận công nghệ lạc hậu.

Do vậy, Quyền Bộ trưởng cho biết quan điểm chỉ đạo thời gian tới là kết hợp chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng – an ninh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Hội nhập quốc tế phải là sự nghiệp toàn dân, toàn hệ thống chính trị, trong đó doanh nghiệp và người dân là trung tâm, chủ thể và lực lượng chủ công. Đồng thời, hội nhập phải dựa trên nội lực, là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh, thể hiện trách nhiệm, chủ động đóng góp và định hình công việc chung của cộng đồng quốc tế.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Ảnh: Như Ý)

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, mục tiêu xuyên suốt của hội nhập quốc tế là giữ vững môi trường hòa bình, tranh thủ nguồn lực bên ngoài để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển nhanh và bền vững; nâng cao sức mạnh tổng hợp và uy tín quốc tế, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Ông cho biết, Nghị quyết 59 đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: đến năm 2030, Việt Nam nằm trong nhóm 40 quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo, có ít nhất 40% doanh nghiệp hoạt động đổi mới sáng tạo; trở thành điểm đến hấp dẫn về văn hóa, thể thao, du lịch, thuộc nhóm 30 quốc gia cạnh tranh du lịch hàng đầu; cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc; giáo dục, y tế đạt trình độ tiên tiến khu vực; một số trường đại học nằm trong top 100 thế giới; Việt Nam trở thành nòng cốt tại các cơ chế hợp tác quốc tế, trọng tâm là ASEAN, LHQ, APEC.

Chương trình hành động của Chính phủ cụ thể hóa Nghị quyết 59 với 7 nhóm nhiệm vụ: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tư duy hội nhập; Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, thúc đẩy chuyển đổi số và cơ cấu lại nền kinh tế; Hội nhập sâu rộng về chính trị, quốc phòng – an ninh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; Thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; Đẩy mạnh hội nhập về văn hóa, xã hội, du lịch, giáo dục, y tế, môi trường; Nâng cao năng lực thực thi các cam kết, thỏa thuận quốc tế, tăng cường giám sát; Cải thiện hiệu quả chỉ đạo, điều phối hội nhập, phát huy vai trò chủ động của các ngành, địa phương.

Bộ Chính trị giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng ủy trong tổ chức thực hiện.