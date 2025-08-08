Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Trời nóng như chảo lửa, phụ huynh Đà Nẵng bức xúc vì trường không bật điều hòa cho trẻ

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - "Mấy ngày qua thời tiết quá kinh khủng, hôm nào cũng gần 40 độ, vậy mà đến trưa cả lớp mấy chục trẻ ngủ không được bật điều hòa. Con đi học về cứ kêu nóng, ngứa, không chịu tới lớp nữa", chị M. có con học tại trường Mầm non Sao Mai (cơ sở đường Cầu Đỏ -Túy Loan, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) bức xúc.

Chị M. (phường Cẩm Lệ) cho hay nhiều ngày qua con chị kêu đi học quá nóng, nhất là buổi trưa, lớp không bật điều hòa nên bức bối, ngứa ngáy không ngủ được. “Tôi thấy trường có lắp điều hòa nên cứ nghĩ trời nắng nóng các cô sẽ bật, ít nhất là trong giờ ngủ trưa cho các cháu, giờ mới biết là lâu nay không hề. Khi hỏi thì các cô trả lời do trường chưa được phê duyệt thu thêm tiền điện điều hòa trên phụ phí của trẻ nên không thể bật”, chị M. chia sẻ.

Nhiều phụ huynh khác cũng xót con vì thời tiết Đà Nẵng những ngày qua như chảo lửa, người lớn còn không chịu nổi huống gì trẻ em. Một số phụ huynh đã ý kiến hoàn toàn có thể nộp thêm tiền điện để trường bật điều hòa cho các cháu nhưng trường không đồng ý, với lý do thu như vậy là trái quy định.

1.jpg
Trường Mầm non Sao Mai. Ảnh: Thanh Hiền.

Trao đổi với Tiền Phong, cô Đinh Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai cho hay trường có hai cơ sở, cơ sở ở đường Cầu Đỏ - Túy Loan có hơn 10 phòng học. Hiện có 4 phòng đã lắp điều hòa, các phòng còn lại chưa lắp do kinh phí có hạn. Nhiều năm qua, những chiếc điều hòa này cũng “đắp chiếu”.

Theo cô, trường không bật điều hòa cho các cháu trước hết là do thụ hưởng không đồng đều. Cùng học một trường, cùng đóng số tiền như nhau, không thể lớp này được bật điều hòa, lớp kia chịu nóng, như vậy tạo ra sự không công bằng.

Thứ hai, theo Nghị quyết 98 của HĐND TP, không có khoản thu thêm tiền để chi trả tiền điện điều hòa.

“Nhiều phụ huynh ý kiến sẵn sàng nộp thêm tiền điện để trường bật điều hòa cho con nằm ngủ mát mẻ hơn, nhưng theo quy định thì trường không được phép thu khoản tiền này. Nhà trường cũng rất nóng ruột và mong muốn có điều hòa ở tất cả các phòng học để bật cho các cháu mát, nhất là trong những ngày thời tiết quá gay gắt”, cô Hà bày tỏ.

Hiện tại, nhà trường đã đề xuất lên phường, Sở Giáo dục và Đào tạo để được lắp điều hòa ở tất cả phòng học, đồng thời có thể thu thêm tiền chi trả tiền điện điều hòa.

Thanh Hiền
#nóng như chảo lửa Đà Nẵng #trường mầm non không bật điều hòa #phụ huynh bức xúc về nhiệt độ học đường #điều hòa trường học Đà Nẵng #quy định thu tiền điện điều hòa #chống nóng trong trường học #điều kiện học tập mùa hè nóng nực #quy trình phê duyệt lắp đặt điều hòa #ảnh hưởng nhiệt độ đến sức khỏe trẻ em #giải pháp chống nóng trường mầm non

