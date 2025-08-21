Triệu trái tim hướng về Ba Đình, khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa mở màn tổng hợp luyện

Theo kế hoạch của Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, sau tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.
Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội điều hành hoạt động hợp luyện Lễ kỷ niệm tại Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội. Ngoài ra, còn có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố. Trong tối nay, sau khi các khối hợp luyện di chuyển qua Quảng trường Ba Đình sẽ theo phương án di chuyển tuần tự về các điểm tập kết. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục duy trì quân số ứng trực bảo đảm an toàn cho các đoàn xe và duy trì TTATGT.
Dự kiến 20 giờ tối nay, dàn pháo lễ 105mm của Lữ đoàn Pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh - Tên lửa) sẽ lần lượt khai hỏa 21 loạt trên nền nhạc Quốc thiều, trước khi diễn ra cuộc tổng hợp luyện của các khối đi bộ, khối xe, pháo quân sự và khối xe đặc chủng của lực lượng Công an.
Buổi hợp luyện tối nay có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, khối xe pháo quân sự tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình.
Bên cạnh các khối quân binh chủng truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, còn có nhiều lực lượng với quân phục mới ấn tượng như: Khối nữ sĩ quan quân y, khối sĩ quan phòng hóa, hay lực lượng tác chiến điện tử với trang bị súng bắn hạ UAV...
