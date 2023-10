Triệu tập nhóm quái xế khoe ‘chiến tích’ lên TikTok

TPO - Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy che biển số với tốc độ cao, lạng lách trên đường rồi quay video phát trực lên mạng xã hội TikTok để khoe bạn bè vừa bị cảnh sát triệu tập, xử lý.

Ngày 2/10, Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệu tập nhóm 12 thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn.

Trước đó, tối 29/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video trực tiếp ghi lại cảnh một nhóm thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao trên đường phố Hà Tĩnh. Hình ảnh cho thấy nhóm này không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Công an huyện Cẩm Xuyên vào cuộc điều tra và triệu tập 12 người (độ tuổi 15 đến 18, cùng trú huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc và TP Hà Tĩnh). Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng thừa nhận đã tụ tập nhau tại một quán nước ở xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên). Cả nhóm sau đó bàn nhau chạy xe máy tháo hoặc che biển số với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh và huyện Can Lộc.

Quá trình di chuyển, nhóm này dùng điện thoại quay video phát trực tiếp lên mạng xã hội TikTok để “khoe” với bạn bè và cộng đồng mạng. Công an địa phương đang hoàn tất hồ sơ, xử lý người vi phạm.