Triệu tập đối tượng lên mạng kêu gọi đến KDL Đại Nam của bà Phương Hằng biểu tình

TPO - L.V.P. (SN 1990, quê Đồng Tháp) sử dụng mạng xã hội Tiktok để kêu gọi tụ tập tại KDL Đại Nam biểu tình. Công an TX. Tân Uyên (Bình Dương) đã triệu tập và ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với nam thanh niên này.

Sáng 15/4, Công an TX Tân Uyên (Bình Dương) thông tin đơn vị đã triệu tập đối tượng có hành vi lên mạng xã hội kêu gọi biểu tình tại Khu du lịch (KDL) Đại Nam.

Công an cho hay, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện tài khoản Tiktok cá nhân tên “@phunguniexport” đăng tải video có nội dung kêu gọi biểu tình ngay trước cổng KDL Đại Nam, do bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng giám đốc.

Công an thị xã Tân Uyên đã phối hợp các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương xác minh và tiến hành làm việc với L.V.P. (SN 1990, quê Đồng Tháp). Qua làm việc, P. thừa nhận sử dụng tài khoản tiktok trên để đăng tải video nhằm mục đích câu like.

Công an thị xã Tân Uyên đã lập biên bản vi phạm đối với P. về hành vi “Tổ chức xúi giục, kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng” với số tiền 4.000.000 đồng.

Qua vụ việc trên, Công an thị xã Tân Uyên khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần nắm vững các quy định của pháp luật, nhất là các hành vi trên không gian mạng, chú ý những hành động, phát ngôn bộc phát, bức xúc nhất thời hoặc đăng tải các nội dung sai sự thật, kích động đình công, biểu tình trái pháp luật để câu like, câu view.