Bản tin Hình sự: Công an 'lọc' danh sách Youtuber, Facebooker liên quan bà Phương Hằng

TPO - TIN NÓNG ngày 27/3: Xe biển xanh lao vào quầy bán hoa quả, 2 người tử vong; Diễn biến nóng vụ ca sĩ Vy Oanh tố bà Nguyễn Phương Hằng; Bắt nhóm côn đồ nổ súng truy sát 4 người trên xe tải gây náo loạn quốc lộ; Công an sẽ làm việc với Youtuber, Facebooker liên quan đến bà Phương Hằng...

Mở rộng điều tra vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) bị bắt vì tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", công an TP HCM xác định, bà Hằng có đội ngũ "hậu cần" giúp sức thu thập thông tin, lên kịch bản, chuẩn bị nội dung nói trong các buổi livestream phát trên mạng xã hội trong thời gian dài. Do đó, công an đã mời những người có liên quan đến các buổi livestream để rõ vai trò, trách nhiệm của từng người trong vụ việc. Đồng thời, công an cũng sẽ mời làm việc các youtuber, facebooker có mối quan hệ hoặc xuất hiện và phát ngôn trong các buổi livestream của bà Hằng. (Xem chi tiết)

Ô tô biển xanh do Nguyễn Văn Thông (SN 1983) điều khiển, khi đi đến ngã tư ở phố Cao Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hoá bất ngờ va chạm với xe máy do ông Lê Hải Đàm (SN 1956) điều khiển. Sau đó ô tô mất lái lao vào quán bán hoa quả ven đường, có ông Lê Văn A (SN 1957) và Hoàng Văn H đang ngồi bán. Hậu quả ông A và ông H tử vong, ông Đàm bị thương. Công an Thanh Hóa đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, Công an TP HCM đã gửi thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm đến bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh). Thông báo nêu rõ, công an nhận được đơn tố giác tội phạm của Vy Oanh tố cáo bà Hằng sử dụng mạng xã hội (facebook, youtube) để nhiều lần tổ chức livestream phát ngôn vu khống, làm nhục người khác. Do đó, Công an TP HCM đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. (Xem chi tiết)

Bực tức vì bị Nguyễn Thế Hùng (28 tuổi) – người ngồi trên xe tải quát mắng do điều khiển xe mô tô sang làn đường cho ô tô, Nguyễn Tiến Khang và Phan Duy Quốc (cùng 23 tuổi) về nhà, rủ đồng bọn lấy súng và dao để đuổi theo xe tải. Khi anh Hùng vừa mở cửa xuống xe thì bị Lâm cầm súng bắn trúng vùng ngực, còn Khang một tay cầm dao, một tay cầm súng chém liên tiếp vào người anh Nguyễn Thanh Sang (27 tuổi) và dùng súng bắn trúng đùi, dùng dao chém trúng vào vai, tay của anh Hà Xuân Thanh (40 tuổi) ngồi trên xe. Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đang tạm giữ nhóm đối tượng nêu trên để điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Công an Trà Vinh đã khởi tố, ra lệnh tạm giam Phạm Thanh Tiền (SN 1990) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, Nguyễn Thái Hòa (SN 1973) về hành vi “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Theo điều tra, do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền, nên Hòa hẹn Tiền ra cầu chém tay đôi. Sau đó, Tiền chuẩn bị hung khí và tập hợp 11 người đi đến nơi hẹn, còn Hòa mang theo súng, cùng 20 người khác đến. Đến nơi, hai bên lao vào hỗn chiến. (Xem chi tiết)

Công an Bình Dương vừa mời Lê Văn Phụng (SN 1990), chủ tài khoản mạng xã hội TikTok@phunguniexport lên làm việc, sau khi người này đăng tải 1 video nội dung kêu gọi biểu tình vào 7h sáng ngày 27/3 tại cổng Khu du lịch Đại Nam (do bà Nguyễn Phương Hằng làm chủ). Tại buổi làm việc, Phụng thừa nhận đăng video nêu trên với mục đích để câu like, câu view. (Xem chi tiết)