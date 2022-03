Bản tin Hình sự: Đang ngồi trước cửa nhà, bất ngờ bị kề mã tấu vào cổ

TPO - TIN NÓNG ngày 26/3: Điều tra người tung tin bà Nguyễn Phương Hằng được thả; Cụ bà 68 tuổi nghi bị con gái tâm thần giết hại; Hai cán bộ địa chính xã chiếm đoạt tiền của nhiều người xin cấp 'sổ đỏ'; Đang ngồi trước cửa nhà, bị kề mã tấu vào cổ chém gây thương tích;...

Công an TPHCM đang tiến hành xác minh, điều tra người tung tin thất thiệt về việc bà Nguyễn Phương Hằng chỉ bị phạt hành chính và đã được thả về lan truyền trên mạng xã hội. Theo Công an TPHCM, hai ngày qua mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin thất thiệt như: "Bà Hằng được ông Dũng bảo lãnh cho tại ngoại", "bà Hằng chỉ bị phạt 1,5 triệu, đã được thả về"… những thông tin thu hút lượng lớn người quan tâm và gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. (Xem chi tiết)

Khi làm thủ tục kiểm tra, lực lượng an ninh sân bay Nội Bài phát hiện nữ hành khách Bùi Thị V. (SN 1990, ở Vĩnh Phúc) có hành vi sử dụng CMND của người khác mang tên Dương T.M. T. (SN 1987, ở Vĩnh Phúc) để lên chuyến bay đi Phú Quốc. Vụ việc đã được bàn giao cho Cảng vụ Hàng không miền Bắc để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định. (Xem chi tiết)

Do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Lê Đình Hoài (SN 1998, ở thôn Trường Thịnh, xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn) đến cửa hàng vàng Được Loan ở phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa dùng dao dí vào cổ chủ tiệm vàng đe dọa cướp tài sản nhưng bị chống trả nên bỏ chạy ra ngoài lấy xe tẩu thoát nhưng bị người dân khống chế. Công an TP Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự Hoài để điều tra về hành vi cướp tài sản. (Xem chi tiết)

Đào Thị Mình (39 tuổi) và người tình Lý Văn Quân (48 tuổi, cùng ngụ huyện Ea Súp) đánh chết ông L.V.N. (48 tuổi, chồng Mình) sau đó dựng hiện trường giả ông N. treo cổ tự tử tại Vườn quốc gia Yok Đôn thuộc xã Cư M'lan. Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ Mình và Quân (em họ nạn nhân) để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

Lợi dụng nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và hiểu biết pháp luật còn hạn chế của người dân, Lê Minh Tâm (SN 1984, công chức địa chính xã Quỳnh Lâm) và Phạm Thị Thanh Thủy (SN 1982, công chức địa chính xã Quỳnh Hồng) đã chiếm đoạt tài sản của mỗi bị hại đến làm thủ tục đăng ký đất đai từ 10 đến 30 triệu đồng. Công an huyện Quỳnh Lưu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tâm và Thủy về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)

Người hàng xóm sang nhà bà L.T.H (68 tuổi, trú tại thôn 4, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn) để uống nước thì thấy đóng cửa. Gọi mãi không ai trả lời nên người dân mở cửa vào thì phát hiện bà H. đã tử vong với nhiều vết chém trên người, một bộ phận đã lìa khỏi cơ thể. Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Long, bà H. tử vong nghi bị con gái là P. T. H. (SN 1979) bị tâm thần giết hại. Tuy nhiên vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, làm rõ việc Công ty TNHH Duyên Hà tàn phá 32.000 m2 rừng. Được biết, trong quá trình khai thác vật liệu làm xi măng, Công ty TNHH Duyên Hà đã gây sạt lở đất đá, vùi lấp 32.000 m2 diện tích rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ Tam Điệp quản lý. Thời điểm Công ty này vùi lấp rừng, cơ quan chức năng đã vào kiểm tra cho thấy, lần 1 ngày 12/10/2018 có diện tích hơn 19.800 m2; lần 2 ngày 25/12/2019 là gần 12.600 m2. (Xem chi tiết)

Anh Lâm Hồng Hạng đang ngồi chơi với hàng xóm trước cửa nhà tại ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thì bị 2 đối tượng đi xe máy dừng lại, dùng 2 mã tấu kề vào cổ, chém gây thương tích phải nhập viện cấp cứu. Phía gia đình anh Hạng đã trình báo sự việc cho Công an xã Phước Bình và Công an huyện Long Thành. Vụ việc đang được công an xác minh làm rõ.