Bản tin Hình sự: Bé gái 13 tuổi bị 4 người hãm hiếp khi sang phòng trọ của bạn chơi

TPO - TIN NÓNG ngày 25/3: Bắt bốn công nhân hiếp dâm bé gái; Vụ nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự: Khởi tố, bắt giam nữ giám đốc công ty dịch vụ hàng không; Bắt 2 đối tượng lừa bán đất để chiếm đoạt tiền tỷ; Lừa bán kit test COVID-19 để lấy tiền đánh bạc online; Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam ở đâu?...

Bà Hoàng Diệu Mơ (SN 1980), Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt giam vì liên quan đến vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Theo đó, bà Mơ bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự. (Xem chi tiết)

Dương Văn Phơi (52 tuổi) và Huỳnh Phước Toàn (40 tuổi, cùng ở TP. Cần Thơ), sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản photocopy rồi dựng chuyện có người thân cho hoặc đổi đất và đang làm thủ tục sang tên, sau đó lừa người mua đất để chiếm đoạt tiền tỷ. Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phơi và Toàn điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)

Để có tiền chơi game, Vy Văn Tuyển (SN 1993, ở xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) đã lập tài khoản Facebook mang tên người khác rồi rao bán kit test nhanh COVID-19 để lừa lấy tiền đặt cọc. Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) bắt giữ Tuyển về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, chị T.T.N ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa đã gửi 150 triệu tiền đặt cọc mua kit test cho Tuyển qua tài khoản của ngân hàng. Nhận được tiền, Tuyển lập tức chặn liên lạc với chị N. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng gồm: Vàng Mí Tủa (SN 2006) và Giàng Mí Sử (SN 2005), Sùng Mí Po (SN 2003), cùng trú tỉnh Hà Giang và Dương Đan Huy (SN 2006, trú tỉnh Thái Nguyên) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Tại thời điểm gây án, các đối tượng đều là công nhân và đang tạm trú tại tổ dân phố Kiểu, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Theo điều tra, cháu N.T.T, (SN 2009, trú tại huyện Việt Yên) bị nhóm đối tượng có quen biết hiếp dâm tại phòng trọ. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng tại Trại T30, Công an TPHCM, đóng trên địa bàn huyện Củ Chi. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". (Xem chi tiết)

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đang tạm giữ hình sự Bùi Sỹ Hoàng (SN 1968, trú xã Hương Liên) liên quan đến vụ dùng dao chém trung úy Đặng Tuấn Anh, Phó trưởng Công an xã Hương Liên (huyện Hương Khê). Trước đó, khi trung úy Đặng Tuấn Anh đang thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giải tỏa hành lang giao thông nông thôn tại xóm 3, xã Hương Liên thì bất ngờ bị ông Hoàng chạy ra cản trở, dùng dao chém bị thương. (Xem chi tiết)

Công an Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trọng Bình, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh; Phan Đình Hiền, Chuyên viên phòng đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT Nghệ An và Lưu Thị Thanh Tâm, chuyên viên Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo điều tra, từ năm 2017, nhóm cán bộ này đã móc nối để tiếp nhận hơn 3.000 bộ hồ sơ làm thủ tục đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp với số tiền hơn 7 tỷ đồng. (Xem chi tiết)