Bản tin Hình sự: Bất ngờ với lý do chủ tạp hóa đánh nữ sinh lớp 10 đến chấn động não

TPO - TIN NÓNG ngày 24/3: Thêm một vụ nổ súng trên đường phố ở Tiền Giang; Người mẹ đạp, đập ghế lên đầu con gái khai gì?; Bất ngờ với nguyên nhân chủ tạp hóa đánh nữ sinh lớp 10 chấn động não...

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố T.V.T (SN 1983) về hành vi cố ý gây thương tích cho người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, em T.B.T.L (học lớp 10) cùng bạn đến quán tạp hoá của T để mua kim khâu may vá quần áo. Tại đây, L đứng ngoài trông xe, còn người bạn đi vào hỏi mua 2 kim khâu nhưng quán không bán lẻ, chỉ bán nguyên hộp. Nghe bạn kể, L nói “Mua nhiều về làm gì, để khâu mồm à” rồi cả hai lên xe rời đi. Lúc này, T liền chạy theo kéo L ngã xuống đường rồi đá, đạp liên tiếp vào em và bạn. Hậu quả, L bị chấn động não. Sau khi xuất viện về nhà, L liên tục kêu đau đầu, hoảng loạn, bị co giật, nôn mửa khi đi học. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi) mở phòng bay lắc ngay trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, mới đây công an TP Hà Nội xác định, ông Vương Văn Tịnh, nguyên Giám đốc bệnh viện đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát, đôn đốc cấp dưới để xảy ra hàng loạt sai phạm và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại bệnh viện. Tuy nhiên, Tại CQĐT, ông Tịnh khai, hoàn toàn không biết, không nắm được về các dấu hiệu bất thường của bệnh nhân Quý cũng như các dấu hiệu sai phạm của cấp dưới. (Xem chi tiết)

Công an Sơn La vừa phát hiện cửa hàng thuốc do ông Lâm Duy T (SN 1990) làm chủ đang tổ chức bán lô kit test không rõ nguồn gốc ra thị trường. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại cửa hàng đang kinh doanh gần 400 que test COVID-19 trị giá gần 19,5 triệu đồng. Chủ cửa hàng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc số hàng hóa trên. (Xem chi tiết)

Công an thị xã Gò Công (Tiền Giang ) đang khẩn trương điều tra vụ nổ súng trên địa bàn phường 1. Theo thông tin ban đầu, N. H. T (SN 1995) đang đi xe máy trên đường thì bị một thanh niên cũng đi xe máy, dùng vật giống súng bắn về hướng T rồi bỏ chạy. Rất may, T không bị thương. (Xem chi tiết)

Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) đã làm việc với L.T.H.T (31 tuổi), người mẹ có hành vi đạp, đập ghế lên đầu con gái tên K (12 tuổi, học lớp 6) trong đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Tại CQĐT, bà T thừa nhận trong quá trình nuôi dạy con đã nhiều lần nóng giận, không kiềm chế bản thân nên có hành vi đánh đập cháu bé. Bên cạnh đó, do áp lực tâm lý và tiền bạc nên đã có hành động không đúng. (Xem chi tiết)

Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đã quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ 14 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan đến vụ việc hai băng nhóm thanh niên lái xe máy, mang theo dao kiếm, dao phóng lợn rượt đuổi đánh nhau trên đường phố, gây xôn xao dư luận trước đó. (Xem chi tiết)