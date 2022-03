Bản tin Hình sự: Vợ ôm con đang ốm đi khách sạn với trai, chồng chém tình địch ngã gục

TPO - TIN NÓNG ngày 23/3: Người đàn ông tử vong sau tiếng súng trong quán karaoke; Bắt giam Phó chủ tịch Thường trực thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh; Vợ ôm con đang ốm đi khách sạn với trai, chồng chém 'tình địch' ngã gục; Công an vào cuộc vụ nữ sinh cấp 3 ở Hải Phòng bị đánh hội đồng...

TAND TP HCM vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Kiệt (43 tuổi) 7 năm tù về tội "Giết người". Theo cáo trạng, vợ chồng Kiệt lên TP HCM làm phụ hồ, nhưng sau đó vợ Kiệt ngoại tình, nên Kiệt đưa vợ về Bình Dương mở quán hủ tiếu để cắt đứt mối quan hệ này. Sau đó, Kiệt về quê bán lúa để lấy tiền điều trị cho con út mới 3 tuổi bị bệnh nặng. Khi quay lại Bình Dương, Kiệt không thấy vợ con ở bệnh viện, gọi điện chị này không trả lời, nên đăng thông tin tìm kiếm, thì được người quen báo vợ và nhân tình đang ở trong khách sạn tại TP HCM. Kiệt chạy xe đi tìm, rồi lấy cây búa chém tình địch nhiều nhát, khiến nạn nhân phải mang thương tật 72%.

Công an Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Từ Sơn Nguyễn Thế Tuấn, vì liên quan đến dự án đấu giá đất tại TP Từ Sơn. Được biết, những sai phạm tại dự án này diễn ra từ thời điểm ông Tuấn còn giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Từ Sơn (nay là TP Từ Sơn). (Xem chi tiết)

Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) đang phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ nữ sinh N.L bị nhóm bạn lớp 11B2 Trường THPT Nguyễn Huệ (thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy) đánh tập thể. Chị T.T (Mẹ L) cho biết, con gái chị bị nhóm bạn đánh vùng đầu, gáy dẫn đến ngất xỉu tại chỗ, phải nhập viện cấp cứu. (Xem chi tiết)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản giao Công an tỉnh xác minh, điều tra để có biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để giao dịch. Trước đó, trong quá trình giải quyết hồ sơ về đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả (sổ đỏ giả) xuất hiện trên thị trường. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc một số đối tượng sử dụng sổ đỏ giả để mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn TP Đông Hà, thị xã Quảng Trị, các huyện Hải Lăng, Gio Linh... (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ ông Phạm Quốc Tuấn (SN 1964), Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh và một trưởng phòng của Sở này do liên quan đến sai phạm đất đai. Trong khi đó, Giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh Nguyễn Kim Thoại cho biết, đơn vị đang làm quy trình để tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ bị bắt. (Xem chi tiết)

Công an quận Bình Tân (TP HCM) đang điều tra vụ nổ súng khiến ông T.T.H (35 tuổi, Quảng Trị) tử vong. Trước đó, ông H và một số người khác đến quán karaoke trên địa bàn chơi, sau đó mọi người thấy ông H ngã gục với vết thương trên đầu, tử vong sau đó. Qua lời khai và chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan chức năng nhận định nạn nhân tử vong là do tự tử. (Xem chi tiết)

Công an TP Hà Tĩnh vừa bắt giữ Nguyễn Trung Thành (SN 1975, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Thành đến TP Hà Tĩnh chơi, sau đó bắt taxi đi Diễn Châu (Nghệ An). Trên đường đi, Thành tự giới thiệu mình là công an, có thể xin giúp anh H - tài xế xe không bị phạt vì lỗi tham gia giao thông trước đó. Do đó, khi đến phòng CSGT Công an tỉnh, đối tượng này lấy lí do điện thoại hết pin để mượn điện thoại của tài xế rồi bỏ trốn. (Xem chi tiết)