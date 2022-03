Bản tin Hình sự: Danh tính nữ trưởng khoa để bệnh nhân tâm thần mở phòng bay lắc

TPO - TIN NÓNG ngày 22/3: Đại gia dỏm chuyên lừa 'sugar baby' vào khách sạn để trộm tài sản; Cựu nữ đại úy từng ‘đại náo’ sân bay bị truy tố tội cướp tài sản; Nghi phạm cuồng sát khiến hai người thương vong bất ngờ treo cổ; Danh tính nữ trưởng khoa bệnh viện tâm thần để bệnh nhân mở phòng bay lắc...

Liên quan đến vụ việc Nguyễn Xuân Quý (SN 1983) tổ chức bay lắc trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, mới đây công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố Quý và 9 đồng phạm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Chứa chấp việc sử dụng trái phép ma túy" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo điều tra, để mở được phòng "bay lắc" trong bệnh viện, Quý đã mua chuộc Đỗ Thị Lưu (SN 1969, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I), mỗi tháng 10 triệu đồng. Nếu không nộp, Quý bị Lưu dọa không cho ra ngoài, không cho người nhà vào thăm và đuổi không cho điều trị tại Khoa. (Xem chi tiết)

Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố và bắt bắt tạm giam Trương Nhật Phương (30 tuổi) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Phương tạo nhiều tài khoản mạng xã hội, chủ động vào các hội nhóm làm quen với những cô gái và hứa sẽ giới thiệu "đại gia" chu cấp tiền tiêu xài hằng tháng. Đồng thời, Phương lập tài khoản khác tự xưng là "đại gia", sẵn sàng chu cấp tiền cho các cô gái. Sau đó, Phương hẹn cô gái 28 tuổi đến khách sạn để "mây mưa", rồi lợi dụng lúc cô này vào nhà vệ sinh, Phương lấy trộm điện thoại Iphone 12 Pro max rồi bỏ trốn. (Xem chi tiết)

Liên quan đến nhân vật Lê Thị Hiền (SN 1983, cựu đại úy công an) viết đơn xin rời ngành, sau lùm xùm to tiếng chửi bới, có lời nói khiếm nhã đối với nhân viên an ninh hàng không năm 2019, mới đây Hiền đã bị Viện KSND quận Đống Đa (Hà Nội) truy tố về tội “Cướp tài sản”. Theo cáo trạng, sau khi rời ngành, Hiền góp vốn mở quán Magic Lounge chuyên kinh doanh đồ uống, bóng cười. Quá trình vận hành, quán của Hiền dùng nhiều chiêu lôi kéo khách đến sử dụng dịch vụ giá cao "trên trời", trường hợp khách không chịu trả tiền sẽ bị “đội bảo an” của quán, gồm các nhân viên nam đánh đập. (Xem chi tiết)

TAND TPHCM vừa tuyên phạt Vũ Thị Tâm (28 tuổi, Bắc Giang) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bồi thường cho bị hại hơn 4,9 tỷ đồng. Theo cáo trạng, Tâm bảo chị N.T.L (có mối quan hệ bà con với Tâm) bị người khác nuôi bùa ngải hãm hại, khiến chị này đổ vỡ tình cảm và sức khỏe yếu kém. Đồng thời, Tâm nói mình có quen biết ông thầy ở Thái Lan có thể giúp chị L giải hạn, hàn gắn tình cảm với bạn trai. Tin lời Tâm, chị L nhiều lần chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Tâm, với tổng cộng 24,5 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Hậu Giang vừa tuyên phạt Võ Thanh Long (SN 1983, cựu Giám đốc khu du lịch sinh thái Phú Hữu, huyện Châu Thành), tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo hồ sơ vụ án, Long không thực hiện các thủ tục theo quy định để triển khai dự án khu du lịch Phú Hữu; không chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất của dự án sang Công ty Cao Thắng. Đồng thời, Long còn chỉ đạo 9 đồng phạm lợi dụng dự án, để huy động vốn theo phương thức đa cấp, chiếm đoạt gần 160 tỷ của hơn 800 bị hại. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án Bùi Văn Đảng (SN 1990), liên tiếp dùng dao đâm tử vong anh B.V.C (SN 1981) và khiến anh T.V.D (SN 1983) bị thương nặng, mới đây lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái phát hiện Đảng tử vong trong tư thế treo cổ tại xã Minh Xuân (Lục Yên). (Xem chi tiết)