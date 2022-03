Bản tin Hình sự: Nguyên nhân người chồng chém chết vợ và nhân tình tại phòng trọ

TPO - TIN NÓNG ngày 21/3: Kẻ cuồng sát đâm hai người rồi bỏ trốn, chính quyền khuyến cáo khẩn người dân; Diễn biến mới vụ cô gái tử vong sau khi nâng mũi tại thẩm mỹ viện 'chui'; Nguyên nhân người chồng chém chết vợ và nhân tình tại phòng trọ...

Do mâu thuẫn tình cảm, Trần Văn Lượng (34 tuổi) xông vào nhà trọ tại thôn Bình Man (xã Sơn Nam) chém chết vợ là chị Trần Thị V (35 tuổi) và anh Trần Xuân P (tình nhân của chị V). Sau khi gây án, Trần Văn Lượng đến cơ quan công an huyện Sơn Dương đầu thú. Trước khi xảy ra vụ việc, Lượng và chị V đang ly thân, khi thấy chị V đưa nhân tình về phòng trọ thì Lượng đến gây án, hiện công an Tuyên Quang đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Công an huyện Lục Yên (Yên Bái) đang ráo riết truy bắt Bùi Văn Đảng (SN 1990), để điều tra về tội giết người, đồng thời khuyến cáo người dân xã Minh Xuân, huyện Lục Yên không ra khỏi nhà, khóa chặt cổng để đảm bảo an toàn. Theo điều tra, trưa nay (21/3), Đảng truy sát và đâm tử vong anh B.V.C (SN 1981), tiếp đó, Đảng đi ra đường, gặp anh T.V.D (SN 1983) và tiếp tục dùng dao đâm anh D bị thương nặng. (Xem chi tiết)

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc người dân đổ xô mua xăng, dầu về tích trữ. Trước nguy cơ cháy nổ, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) khuyến cáo người dân chỉ mua với số lượng đủ dùng vì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự với những hậu quả do hành vi tích trữ xăng dầu không đảm bảo an toàn gây ra. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc chị P.T.D.H (SN 2000) tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ tại cơ sở Hoàng Minh Phong thuộc phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, vẫn đang điều tra làm rõ và chờ kết quả giám định pháp y từ cơ quan chức năng để có kết luận chính thức về vụ việc. Còn lãnh đạo UBND phường Tương Mai khẳng định, trên địa bàn phường không có cơ sở thẩm mỹ nào tên là Hoàng Minh Phong và từ chối cung cấp thêm thông tin. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959) và Nguyễn Vũ Hiệp (con trai Hoàn) về tội “Giết người”. Theo điều tra, Nguyễn Thị H (SN 1986, Hà Nội) đến thuê trọ tại khu nhà do ông Hoàn đấu thầu, sau đó ông Hoàn và chị Hương có tình cảm với nhau nên ông Hoàn cho chị H vay tiền và không lấy tiền trọ. Gần đây, ông Hoàn phát hiện chị H cũng có tình cảm với anh Lương Văn Q (SN 1986), nên ông này đến khu nhà trọ đòi tiền và không cho chị H thuê trọ tiếp. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, đỉnh điểm là anh Q có lời nói thách thức nên bị Hiệp cầm dao lao tới. Thấy vậy, chị H và Q chạy vào nhà, rồi Q cầm dao chém Hiệp. Lúc này, ông Hoàn ra xe máy lấy dao rồi cùng con chém lại Q, khiến nạn nhân bị thương. (Xem chi tiết)

Công an Gia Lai vừa bắt tạm giam Lã Thị Vân (SN 1982, TP Pleiku) và thi hành lệnh khám xét để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, Vân vay 900 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Nguyện (SN 1963), nên bán căn nhà với giá 2,9 tỷ đồng của mình cho bà Nguyện. Tuy nhiên, do sổ đỏ của căn nhà này đang thế chấp vay tại ngân hàng nên phải rút bìa đỏ thế chấp mới sang tên được, nên bà Nguyện chuyển 1,9 tỷ đồng cho chồng của Vân để trả tiền vay ngân hàng, rút bìa đỏ sang tên theo thỏa thuận. Nhưng sau khi nhận được tiền, Vân đã chiếm đoạt số tiền trên sau đó cắt liên lạc, bỏ trốn. (Xem chi tiết)