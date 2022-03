Bản tin Hình sự: Bắt giữ 'yêu râu xanh' hiếp dâm bé gái giữa đồng vắng

TPO - TIN NÓNG ngày 18/3: Hỗn chiến trong đêm, 2 người thương vong; Công an xác minh vụ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man giữa đường; Gã đàn ông khống chế, hiếp dâm con gái của bạn giữa đồng vắng; Tin mới vụ bà mẹ đơn thân nâng mũi tử vong...

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra sự việc, người mẹ đơn thân 22 tuổi tử vong sau khi phẫu thuật nâng mũi. Cụ thể, nạn nhân nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ ở ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. 12h cùng ngày, họ nhận thông tin, nạn nhân đang cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch, "chỉ còn 20% cơ hội sống sót". Sau hơn hai tháng cấp cứu, ngày 25/2, người mẹ trẻ được đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An và tử vong vào hôm sau. Trao đổi với báo chí, chủ cơ sở thẩm mỹ viện cho biết, nạn nhân không phải khách của cơ sở, sáng 14/1, chủ cơ sở thẩm mỹ viện cho bạn là Nguyễn Sỹ Giang mượn địa điểm, máy móc để phẫu thuật nâng mũi cho khách 22 tuổi. Mọi việc do Giang và nhân viên của Giang làm.

Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đang điều tra xác minh vụ 2 đối tượng bịt mặt nổ súng vào cửa hàng đồ gỗ nội thất của gia đình chị L.T.T.H, ở thôn Vân Lộ, xã Xuân Hồng. Qua hình ảnh camera an ninh ghi được, tại thời điểm xảy ra vụ việc, có 2 đối tượng đi xe máy đến trước cửa hàng đồ gỗ nội thất của gia đình chị H. Đối tượng ngồi sau cầm một vật nghi súng vào trước khu vực cửa chính bắn 2 phát và vào đập cửa, sau đó lên xe bỏ đi. (Xem chi tiết)

Công an huyện Hóc Môn đang lập hồ sơ, bàn giao vụ hỗn chiến làm 2 người thương vong cho Công an TPHCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Theo đó, rạng sáng 18/3, người dân nghe tiếng cự cãi ngoài đường. Khi mở cửa kiểm tra thì thấy hơn 10 thanh niên đi xe máy cầm hung khí rượt chém nhau, khiến một người tử vong, một người bị thương. Theo CQĐT, 2 nhóm đối tượng trên có xích mích từ trước trên mạng xã hội và hẹn nhau trước quán cà phê trên đường Trần Văn Mười để giải quyết mâu thuẫn. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc nữ sinh bị nhóm 3 – 4 cô gái mặc áo đồng phục học sinh, đi xe đạp điện chặn đường, rồi lao tới túm tóc, đánh đập tập thể nữ sinh này và lan truyền clip trên mạng xã hội, mới đây Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ một nữ sinh bị nhóm bạn đánh tập thể giữa đường, xảy ra trên địa bàn huyện. (Xem chi tiết)

Công an Thái Bình đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Khách (SN 1964), để điều tra về hành vi “Giết người”. Theo điều tra, Khách có tư thù cá nhân với em vợ của mình tên N.N.H (44 tuổi), nên nửa đêm đột nhập nhà ông H, dùng búa tấn công ông này. Hậu quả, nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng, mặt mũi bị biến dạng. (Xem chi tiết)

Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) vừa khởi tố và bắt tạm giam Bùi Văn Khánh (SN 1978) về tội hiếp dâm. Theo điều tra, Khánh đi xe mô tô đến đón cháu P.T.K.H (con gái của bạn Khánh), và bảo rằng: “Ba con không rước con được nên kêu chú rước con giùm”. Trên đường về, lợi dụng đoạn đường đồng vắng người qua lại, Khánh dùng lời nói hăm dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm con gái của bạn. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981) bị công an Hà Nội khởi tố, để điều tra về tội Cướp tài sản tại ngân hàng trên địa bàn, sau khi cướp được tiền ở ngân hàng, Hiếu về Hải Phòng và đưa 3 triệu đồng cho Hậu để trả tiền taxi và mua quần áo mới. Tiếp đó, Hậu đưa cho Hiếu 50 triệu đồng để đặt cọc thuê 2 ô tô Honda CRV và Mazda CX5 của 2 công ty khác nhau. Sau đó, Hậu liên hệ với một đối tượng quen biết trên mạng để tìm địa điểm cầm cố và đặt làm giả giấy đăng ký xe ô tô. (Xem chi tiết)