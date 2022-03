Bản tin Hình sự: Dùng ô tô tông xe máy để giải quyết mâu thuẫn, 2 người thương vong

TPO - TIN NÓNG ngày 17/3: Xông vào quán nhậu đâm chém loạn xạ, nhiều người bị thương; Bắt Giám đốc công ty 'chém gió', lừa đảo hơn 2,4 tỷ đồng; Lái ô tô đâm người khác nhưng lại lao xuống kênh làm bạn đi cùng tử vong...

Công an TP Bến Tre (Bến Tre) đang tạm giữ Lê Trúc Hào (SN 1995) để điều tra về hành vi lái xe ô tô tông vào xe máy khiến hai người thương vong. Theo điều tra, Nguyễn Thanh Sơn (SN 1991) xảy ra mâu thuẫn với Phạm Nam Sơn (SN 1996) trong lúc nhậu, nên Nam Sơn bỏ về. Thấy vậy, Hào lái ô tô chở Thanh Sơn đuổi theo. Đến gần một bãi rác, Hào lái ô tô tông vào xe máy của Nam Sơn, khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu. Cú va cũng khiến Hào mất lái, lao xuống kênh nước gần đó. Hào may mắn thoát được khỏi xe, còn Thanh Sơn do không thoát được nên đã bị ngạt nước tử vong.

Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai nhóm khoảng 6 - 7 người, cầm hung khí như dao, mã tấu lao vào hỗn chiến, tại một quán nhậu trên địa bàn phường An Khánh, khiến một số người bị thương. Trước sự hung hăng của nhóm người, nhiều thực khách trong quán bỏ chạy, không dám lại can ngăn. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Kon Tum vừa khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Minh Trí (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH Thành Tâm SoLar) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Trí bị tố cáo vì lấy tên giả (Trần Hoàng Khải) đưa thông tin có lô đất trong một khu đô thị và Công ty TNHH Thành Tâm SoLar có công trình kinh doanh năng lượng mặt trời cần vốn đầu tư, công trình này có lãi cao, để lừa bà Vũ Thị Thảo hơn 2,4 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Đột kích một khách sạn trên đường Trần Khánh Dư (TP Đà Lạt), công an Lâm Đồng bắt quả tang Vũ Thành Công (24 tuổi), Nguyễn Đức Thắng (29 tuổi), Châu Thanh Duy (23 tuổi) sử dụng ma túy. Qua kiểm tra căn phòng này, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 khẩu súng ngắn, nghi là súng quân dụng cùng 12 viên đạn màu vàng đen. Theo CQĐT, Thắng (Thắng thử) liên quan đến một đường dây mua bán ma túy ở huyện Đơn Dương. (Xem chi tiết)

Công an TPHCM vừa thông báo truy tìm Vũ Thị Bích Dịu, giao dịch viên ngân hàng Đông Á do liên quan đến vụ chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng của người gửi tiết kiệm tại ngân hàng này. CQĐT xác định, từ tháng 1/2013 - 3/2015, Lê Mỹ Thuận, Kiểm soát viên kế toán của Ngân hàng Đông Á đã lợi dụng tên đăng nhập, mật khẩu của các giao dịch viên (trong đó có Vũ Thị Bích Dịu, 31 tuổi) để thực hiện việc chiếm đoạt trên 7,6 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á thông qua các sổ tiết kiệm khách hàng gửi tại ngân hàng. (Xem chi tiết)

Chính quyền thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cho biết, họ bước đầu giải quyết xong vụ xô xát giữa người dân địa phương với nhóm công nhân thi công thủy điện Mây Hồ tại thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn. Theo đó, việc thi công hạng mục đập đầu mối thủy điện Mây Hồ sẽ phải tạm dừng cho đến khi giải quyết xong bồi thường cho các hộ dân, đưa ra được phương án đền bù cho các hộ nuôi cá bị ảnh hưởng trong quá trình thi công. (Xem chi tiết)