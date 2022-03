Bản tin Hình sự: Nam thanh niên đốt cả nhà bạn gái vì bị cấm yêu

TPO - TIN NÓNG: Bắt thêm một bị can trong vụ lừa tiền để 'điều chuyển' Giám đốc Công an An Giang; Giám đốc Trung tâm nông nghiệp bị bắt vì lập khống hồ sơ thanh toán; Vợ bàng hoàng chứng kiến chồng bị cứa cổ tử vong; Nam thanh niên đốt nhà bạn gái vì bị cấm yêu...

Cay cú vì bị gia đình người yêu ngăn cản, cấm đoán chuyện yêu đương nên Lê Ngọc Bảo (26 tuổi) đến trước cửa nhà người yêu – nhà ông T.Q.V (55 tuổi) để đổ xăng, châm lửa đốt rồi bỏ chạy lúc rạng sáng. May mắn, vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến phần cửa, gạch, tường và trần nhà bị cháy đen. Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang điều tra việc.

Liên quan đến đường dây âm mưu điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác, mới đây công an tỉnh An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam Đào Ngọc Cảnh (75 tuổi, TP Đà Nẵng) về hành vi “Môi giới hối lộ”. Theo điều tra, Cảnh và nhiều đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến Trần Trí Mãnh (42 tuổi). Để dễ bề làm ăn, khoảng giữa tháng 1/2021, Mãnh liên hệ với Cảnh và nhiều đối tượng để thực hiện âm mưu điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi đi địa phương khác với giá 20 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an Kon Tum đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Ngọc Vinh (SN 1980, Giám đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Kon Plông) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo điều tra, quá trình thực hiện nhiệm vụ ươm giống, cấp phát giống hồng đảng sâm cho nhân dân các xã Măng Cành và Đăk Tăng (đều thuộc huyện Kon Plông) trong năm 2020, Vinh đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, tài liệu để thanh quyết toán hơn 372 triệu đồng gây thiệt hại cho ngân sách. (Xem chi tiết)

Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước) đang tiến hành truy bắt Nguyễn Duy Cương (30 tuổi), để điều tra về vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn. Theo điều tra, Cương đến nhà vợ chồng chị Nguyễn Thị Cẩm C (34 tuổi) và anh Trần Minh Nguyệt (39 tuổi), để gọi anh Nguyệt ra nói chuyện về mâu thuẫn trước đó. Sau đó, chị C nghe tiếng cự cãi nên chạy ra xem, thì thấy anh Nguyệt bị Cương dùng dao cắt trúng cổ nên gục tại chỗ, rồi tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định thu hồi 3 dự án du lịch, nghỉ dưỡng tại Khu du lịch quốc gia (KDLQG) hồ Tuyền Lâm do chậm tiến độ và không khả thi. Các dự án bị thu hồi bao gồm Khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng Vinpearl Đà Lạt, Khu nghỉ dưỡng, hội nghị - hội thảo, khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế của Công ty cổ phần Đất Việt – VP và Làng văn hóa A.P.U của Công ty cổ phần Hoàng Gia Sài Gòn Đà Lạt. (Xem chi tiết)

Công an TP Hà Nội đã tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Tiến Biên (SN 1997; Phú Thọ). Theo tài liệu, hồi tháng 8/2020, Tiến Biên cùng các đối tượng khác đã có hành vi dùng dao, gậy đánh nhau với một nhóm thanh niên tại TP Vĩnh Long. Hành vi của các đối tượng đã gây mất trật tự, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trên địa bàn. Khi bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng, Biên bỏ trốn ra Hà Nội, rồi thay đổi tên, tuổi, sử dụng giấy tờ của người khác, thậm chí thay đổi cả dung nhan khuôn mặt.