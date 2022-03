Bản tin Hình sự: Tình tiết mới vụ cô gái tử vong sau 2 tháng nâng mũi

TPO - TIN NÓNG ngày 19/3: Cha dùng búa đánh liên tiếp vào đầu con trai; Điều tra nghi án thiếu nữ 15 tuổi bị cưỡng hiếp tại quán karaoke; Cha pha thuốc trừ sâu vào nước ngọt cho con uống; Tình tiết mới vụ cô gái tử vong sau 2 tháng nâng mũi...

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc chị P.T.D.H (SN 2000) tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Sỹ Giang (1995, Nghệ An) lên mạng xã hội đăng tải bài viết quảng cáo về phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó chị H liên hệ nâng mũi và chuyển 35 triệu đồng cho Giang. Tiếp đó, Giang hẹn chị H giữa tháng 1/2022 làm phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật 20 phút, chị H có dấu hiệu sức khỏe không tốt, phụ tá thông báo cho Giang dừng phẫu thuật và sơ cứu, cho chị H thở oxy, hô hấp. Chị H rơi vào tình trạng hôn mê và được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu rồi tử vong sau 2 tháng điều trị. Theo công an, khi khám nghiệm hiện trường nơi chị H phẫu thuật, ngôi nhà bị xáo trộn, các đồ vật, dụng cụ đã bị đưa đi nơi khác cất giấu. (Xem chi tiết)

Do có mâu thuẫn với con trai là V.H.P (22 tuổi), nên Vũ Quốc Sĩ (50 tuổi) dùng búa đánh liên tiếp vào đầu P khi anh này đang ngủ tại nhà riêng, rồi đến công an phường đầu thú. Trong khi đó, anh P được bác sĩ chẩn đoán xuất huyết não, tiên lượng nặng do vỡ xương trán, hàm phải và thái dương. Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Công an huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc), đang điều tra đơn tố cáo về việc L.T.V (sinh tháng 7/2007, Lai Châu) bị ép làm phục vụ tại quán karaoke. Theo đơn trình báo, đầu tháng 3, V xin phép gia đình đến huyện Tam Dương để làm thuê tại một quán phở. Đến ngày 16/3, thiếu nữ này nhắn tin cho người thân, kể rằng đang bị đánh đập, cưỡng hiếp. Sau khi tìm hiểu, gia đình phát hiện thiếu nữ bị ép vào làm việc tại một quán karaoke trên địa bàn huyện Tam Dương. (Xem chi tiết)

VKSND TP Cần Thơ đã phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội “Giết người” đối với Lê Thạnh Phú (30 tuổi). Theo hồ sơ vụ việc, sau khi ly hôn chị T.N.B.H (29 tuổi), Phú được tòa giao nuôi cháu L.P.T (6 tuổi), mới đây chị H đề nghị toà thay đổi người nuôi con do Phú đánh đập, la mắng cháu T. Sau đó Tòa mời Phú và chị H đến để hòa giải, nhưng Phú chở cháu T bỏ về. Trên đường về, Phú mua một chai thuốc trừ sâu rồi pha vào nước ngọt cho cháu T uống. Tuy nhiên, uống được một ít thì T khó chịu nên phun ra. (Xem chi tiết)

Hồ Văn Trí (25 tuổi) và Hồ Đắc Thắng (26 tuổi, cùng ở TP Đà Nẵng) mua sim rác, tạo các tài khoản Facebook, rao bán kit test nhanh kháng nguyên COVID-19 trên các trang mạng xã hội, ai có nhu cầu mua thì phải chuyển khoản trước. Sau khi nhận được tiền, Trí và Thắng không chuyển hàng cho người mua, khóa tài khoản mạng xã hội, tháo sim điện thoại nhằm cắt đứt liên lạc với người mua, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng. Công an Quảng Ngãi vừa bắt giữ Trí và Thắng về hành vi nêu trên. (Xem chi tiết)

Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đang khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân bà Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1994) tử vong bất thường. Theo điều tra, Bà Hà và chồng cũ là Phan Văn Bình (SN 1980) xảy ra cãi vã do mâu thuẫn. Sau đó ông Bình điều khiển xe bán tải đi khỏi nhà, bà Hà thấy vậy thì chạy theo, dùng tay nắm cánh cửa phía sau ở bên trái xe ôtô. Ông Bình điều khiển xe chạy chậm một đoạn đường hơn 40m, thì vấp phải ổ gà khiến bà Hà té ngã xuống mặt đường bất tỉnh và tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

Công an thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), đang điều tra nguyên nhân anh Trần Xuân Tịnh (SN 1995) gục chết bên vệ đường. Được biết, vào đầu giờ sáng nay (19/3), người dân phát hiện anh Tịnh ngồi bất động trên xe máy, có nhiều nghi vấn. Tới gần kiểm tra, người dân tá hỏa phát hiện người này đã gục chết lúc nào không hay. (Xem chi tiết)