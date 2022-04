Xét xử vụ bôi nhọ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị: Viện Kiểm sát đề nghị phạt tù 2 bị cáo

TP - Ngày làm việc thứ 2 của phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo dùng mạng xã hội bôi nhọ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Viện KSND tỉnh Quảng Trị đề nghị HĐXX tuyên phạt tù đối với 2 bị cáo, đề nghị phạt cải tạo không giam giữ với 1 bị cáo.

Ngày 31/3, TAND tỉnh Quảng Trị tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Lê Anh Dũng (SN 1965, trú phường An Phú, quận 2; nay là thành phố Thủ Đức, TPHCM) - chủ doanh nghiệp; Phan Bùi Bảo Thi (SN 1971, ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) - cựu nhà báo, công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại; Nguyễn Huy (SN 1977, ở phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) - cựu cán bộ Công an, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân”. Bị cáo Dũng bị bắt và tạm giam từ ngày 5/2 - 17/6/2021; bị cáo Thi bị bắt và tạm giữ từ ngày 6/2 - 31/5/2021 và bị cáo Huy bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 14/4/2021 đến nay

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã trình bày bản luận tội và khẳng định cáo buộc ở cáo trạng là hoàn toàn có căn cứ, đúng người đúng tội. Viện KSND tỉnh đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Anh Dũng 12-15 tháng tù giam; bị cáo Phan Bùi Bảo Thi 9-12 tháng tù giam; bị cáo Nguyễn Huy cải tạo không giam giữ 9-12 tháng.

Sau luận tội của Viện KSND, các bị cáo và luật sư bảo vệ các bị cáo đã trình bày luận cứ bào chữa. Bị cáo Lê Anh Dũng và luật sư bảo vệ cho bị cáo Dũng cho rằng mình không phải là chủ tài khoản các Facebook đăng tải các bài viết, nên đương nhiên không phải là người đăng tải các bài viết, mà chỉ chuyển các bài viết cho các trang Facebook. “Việc chuyển các bài viết chỉ là trao đổi riêng tư. Viện KSND tỉnh Quảng Trị không có bằng chứng chứng minh bị cáo Dũng đã có yêu cầu đăng tải các bài viết này. Vì vậy, cần xem xét việc chuyển các bài viết này là trao đổi riêng tư, không vi phạm pháp luật, không cấu thành tội phạm”, luật sư của bị cáo Dũng nói.

Sau hơn 2 giờ nghị án, đến hơn 18 giờ ngày 31/3, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị xét thấy, ở vụ án này có nhiều nội dung phức tạp, cần được xem xét ghi nhận đánh giá thận trọng. “Do vậy, thời gian của buổi chiều nghị án chưa đủ để HĐXX ra bản án. Vì vậy, HĐXX quyết định sẽ nghị án kéo dài 5 ngày và việc tuyên án diễn ra vào 9h ngày 7/4/2022”, Chủ tọa phiên tòa Lê Thiết Hùng cho biết.

Trong khi đó, bị cáo Phan Bùi Bảo Thi cho rằng, bản thân đã sưu tập các thông tin trên báo chí và từ bạn bè, tập hợp lại rồi gửi cho Dũng xem với mục đích tâm sự, chia sẻ chứ không biết về các trang Facebook. “Việc sưu tập, gửi các thông tin cho Dũng không vi phạm pháp luật”, bị cáo Thi nói. Vì vậy bị cáo Thi mong muốn HĐXX tuyên mình vô tội.

Còn luật sư của bị cáo Nguyễn Huy thì cho rằng kết luận điều tra và cáo trạng chưa chỉ ra được mức độ thiệt hại mà hành vi của bị cáo Huy gây ra đối với các bị hại. “Hành vi của bị cáo Huy chưa đến mức truy tố hình sự, cần xem xét, đánh giá lại hành vi vi phạm này...”, luật sư đề nghị.

Phản ứng với kết luận điều tra

Cả 2 trong số các cán bộ Công an được xác định có trao đổi, cung cấp thông tin nội bộ cho các bị cáo là bà Dương Thị Anh Tài và Nguyễn Thị Tuyết Mai có mặt tại phiên tòa cũng phản ứng với kết luận của cơ quan điều tra. Hai người này cho rằng các tin nhắn của mình với các bị cáo chỉ là tâm sự riêng tư khi bản thân gặp hoạn nạn, không nhằm cung cấp thông tin để viết bài.

Trước đó, HĐXX hỏi ý kiến của các bị cáo về cáo trạng, thì bị cáo Dũng, Thi, Huy đều không đồng ý với nội dung cáo trạng. Trước ý kiến của các bị cáo, HĐXX đã công chiếu một số tài liệu, băng hình là lời khai của các bị cáo khi làm việc với cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng, xuất phát từ “bức xúc cá nhân và nhận thức sai lệch về chống tiêu cực”, từ ngày 28/4/2020-1/2/2021, 3 bị cáo Dũng, Thi, Huy đã tập hợp thông tin, đăng tải trên các tài khoản Facebook, Fanpage nhiều bài viết nói xấu, bôi nhọ một số lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, xuyên tạc tình hình nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị. Trong đó, bị cáo Thi biên tập 53 bài; bị cáo Huy biên tập 26 bài và các bài viết được gửi cho bị cáo Dũng, sau đó bị cáo Dũng gửi cho các trang Facebook và các bài viết được đăng tải. Hành vi của 3 bị cáo gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm một số lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị cũng xác nhận, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa làm rõ được cá nhân quản trị và điều hành các trang facebook Thu Hà, Quảng Trị 357, QUẢNG TRỊ 357 để xem xét xử lý; Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục xác minh và xử lý.