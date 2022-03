Vụ ‘nói xấu’ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị: Các bị cáo phản cung

TPO - Tại phần xét hỏi, cả 3 bị cáo trong vụ án "nói xấu" lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đều thay đổi lời khai so với trình bày tại Cơ quan điều tra.

Chiều 30/3, TAND tỉnh Quảng Trị tiếp tục phiên xét xử với phần xét hỏi 3 gồm Lê Anh Dũng (SN 1965, trú phường An Phú, quận 2; nay là thành phố Thủ Đức, TPHCM) - chủ doanh nghiệp; Phan Bùi Bảo Thi (SN 1971, ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) - cựu nhà báo, công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại; Nguyễn Huy (SN 1977, ở phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) - cựu cán bộ Công an trong vụ án dùng mạng xã hội “bôi nhọ danh dự” lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Tại phiên toà, cả 3 bị cáo cùng những người có nghĩa vụ liên quan đều không đồng tình với nội dung cáo trạng mà Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã truy tố, đồng thời phủ nhận các bản cung đã khai tại cơ quan điều tra bởi cho rằng, thời điểm bị bắt giáp Tết nên chỉ mong khai cho xong để sớm về đoàn tụ với gia đình nên nhiều thông tin không nhớ kỹ.

Các bị cáo cũng cho rằng, việc bị bắt bất ngờ nên tâm lý hoảng loạn, đồng thời đã bị điều tra viên dẫn dắt dẫn đến lời khai không chính xác. Do đó, đề nghị Hội đồng HĐXX lấy lời khai tại tòa của các bị cáo làm căn cứ.

Bị cáo Lê Anh Dũng chỉ thừa nhận bản thân có chuyển các bài viết cho facebook Thu Hà và 2 fanpage QUẢNG TRỊ 357, Quảng Trị 357. Song việc chuyển các bài viết này chỉ là nhắn tin riêng tư, nhằm mục đích khoe, không hề nhắn gửi yêu cầu đăng các bài này lên mạng xã hội. Bị cáo Dũng cũng không phải là người quản trị và cũng không có quyền trong các trang facebook này.

Bị cáo Phan Bùi Bảo Thi không đồng ý với kết luận giám định của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, cũng như kết luận trong cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, với lý do bản giám định này không đúng với bản chất sự việc; những bài viết của bị cáo không bôi nhọ, xúc phạm, xuyên tạc, xâm phạm đến uy tín của ai như các cáo buộc trong kết luận.

Đối với bản cáo trạng, bị cáo Thi cho rằng bản cáo trạng này không đúng với bản chất của vụ việc. Những bài viết của bị cáo được thu thập từ nhiều nguồn tin, từ các bài báo đăng tải trên các tờ báo chính thống, hay thông tin từ các bạn bè... Thông tin này đã được kiểm chứng, xác minh thì bị cáo viết để đăng báo.

Còn bài viết nào chưa xác minh thì bị cáo chỉ gửi qua cho bị cáo Dũng đọc cho vui, trong đó có bài viết được đặt tiêu đề, có bài thì không có tiêu đề, và bị cáo cũng không gửi kèm bất kỳ hình ảnh liên quan cũng như nhắn tin yêu cầu đăng tải các thông tin lên mạng xã hội. Bị cáo hoàn toàn không biết ai đã gửi các tin nhắn của mình cho các Facebook và fanpage này đăng tải lại.

Bị cáo Nguyễn Huy cho rằng, giữa bị cáo và bị cáo Dũng thân quen nhau nên nhắn tin trao đổi với nhau, bị cáo cũng không biết tin nhắn đó được chuyển đi cho ai.

Cả 2/7 cán bộ Công an được xác định có trao đổi, cung cấp thông tin nội bộ cho các bị cáo là bà Dương Thị Anh Tài và Nguyễn Thị Tuyết Mai có mặt tại phiên tòa cũng phản ứng với kết luật của cơ quan điều tra. Hai người này cho rằng các tin nhắn của mình với các bị cáo chỉ là tâm sự riêng tư khi bản thân gặp hoạn nạn, không nhằm cung cấp thông tin để viết bài.

Hai luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Anh Dũng và Phan Bùi Bảo Thi cho rằng, thông tin mà bị cáo Dũng và Thi nhắn qua lại chỉ là tin nhắn riêng tư, các bị cáo cũng không tự đăng trực tiếp bài viết lên mạng xã hội nên không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin này. Đồng thời, đề nghị HĐXX cần phân tích rõ nội dung 79 bài viết được đăng tải trên các facebook, fanpage xem nội dung này phải xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu, cá nhân lãnh đạo tỉnh Quảng Trị hay không?

Tòa sẽ tiếp tục phiên làm việc vào hôm nay, 31/3.

Như Tiền Phong đã thông tin, cũng giống như phiên tòa lần trước (29, 30/10/2021), trong phiên sơ thẩm lần này, tất cả 6 bị hại đều vắng mặt. Cụ thể, trong vụ án có 6 bị hại gồm ông Nguyễn Văn Hùng (thời điểm này là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, nay là Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch); ông Võ Văn Hưng (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị); ông Lê Đức Tiến (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị); ông Đỗ Văn Bình (Bí thư Huyện ủy Cam Lộ); bà Trần Thị Thu (Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị); ông Trần Đức Việt (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị) đều có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt.

Vụ án có 14 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có 7 người đang công tác trong ngành công an.