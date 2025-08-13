Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Triệu tập 3 đối tượng dàn dựng, đăng clip ‘hành động lạ’ trên xe Mercedes

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an phường Phủ Lý (Ninh Bình) đã mời 3 thanh niên trú tại phường Hà Nam (Ninh Bình) để làm việc, xác minh hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

Cụ thể, chiều 12/8, Công an phường Phủ Lý đã mời 3 thanh niên gồm V.T.T. (SN 2001), N.V.K. (SN 1997, cùng trú tại phường Phủ Lý) và N.V.S. (SN 1992, trú tại phường Hà Nam để làm việc, xác minh hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

123.jpgBa đối tượng liên quan đến sự việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Trước đó, tối 11/8, mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng 20 giây ghi lại cảnh một người phụ nữ ngồi ở ghế phụ ô tô có hành vi nhạy cảm với nam tài xế khi xe đang chạy trên đường Lê Duẩn (địa phận phường Phủ Lý). Đoạn video gây xôn xao, thu hút lượng lớn lượt xem, bình luận và chia sẻ, đồng thời tạo dư luận tiêu cực.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông, Công an phường Phủ Lý đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xin chỉ đạo, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh.

Kết quả xác minh cho thấy clip trên hoàn toàn do 3 thanh niên V.T.T., N.V.K. và N.V.S. bàn bạc, dàn dựng kịch bản nhằm câu view, tăng lượt tương tác trên mạng xã hội. Các đối tượng phân vai, trong đó một người đóng giả phụ nữ, diễn cảnh nhạy cảm trên xe ô tô, rồi quay video và đăng tải lên mạng.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Minh Đức
#dàn dựng clip sai sự thật #công an triệu tập đối tượng #chia sẻ thông tin giả mạo #xử lý hành vi đăng video sai sự thật #điều tra vụ việc mạng xã hội #an ninh trật tự Ninh Bình #quản lý nội dung mạng xã hội #tăng lượt xem clip giả mạo #phản ứng của công an về clip nhạy cảm #xử lý vi phạm pháp luật trên mạng

