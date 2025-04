Triệu tập 29 ‘quái xế’ mang hung khí đánh người đi đường

Ngày 24/4, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vào khoảng 5 giờ, ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của người dân có 1 nhóm thanh niên khoảng 25 - 30 người điều khiển xe mô tô tháo biển kiểm soát và dùng khẩu trang che biển kiểm soát, cầm theo hung khí (đao, kiếm, súng ná cao su bắn đạn bi sắt) di chuyển đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường của tỉnh.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn có hành vi đánh người dân tham gia giao thông gần khu vực chân cầu 3 Hoà Bình, phường Trung Minh, TP. Hoà Bình gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn (hiện nay đã xác định 2 trường hợp người dân bị nhóm đối tượng này dùng dao, kiếm đập phá và chém đứt biển số xe mô tô).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh làm rõ nhóm đối tượng, triệu tập toàn bộ các đối tượng có liên quan để xác định rõ nội dung, diễn biến vụ việc.

Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, nhóm thanh thiếu niên trên gồm 29 đối tượng, sử dụng 15 mô tô lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông.

Các đối tượng có độ tuổi trung bình từ 14 – 20 tuổi (trong đó từ đủ 16 tuổi trở lên có 17 đối tượng, còn dưới 16 tuổi có 12 đối tượng) sinh sống tại thị trấn Cao Phong (huyện Cao Phong) và TP. Hoà Bình.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

“Công an tỉnh Hòa Bình đề nghị các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em mình, kịp thời nắm bắt, phát hiện biểu hiện bất thường trong sinh hoạt, thường xuyên tụ tập với bạn bè, hội nhóm có tư tưởng bất mãn, tiêu cực, “nổi loạn” trên mạng xã hội. Từ đó, có biện pháp giáo dục phù hợp, không để xảy ra các sự việc đáng tiếc, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho lứa tuổi thanh thiếu niên”, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình khuyến cáo các bậc phụ huynh.