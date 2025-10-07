Triển lãm “The LIVEBRARY”: Dấu ấn cựu sinh viên RMIT

SVO - Triển lãm “The LIVEBRARY” của Đại học RMIT Việt Nam tôn vinh hơn 120 cựu sinh viên là những người tiên phong trong đổi mới và kiến tạo tác động xã hội.

Đại học RMIT đánh dấu 25 năm hoạt động tại Việt Nam với triển lãm “The LIVEBRARY – Hành trình kiến tạo tác động của cựu sinh viên RMIT”. Triển lãm tôn vinh thành tựu của những cựu sinh viên đang dẫn đầu đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tiến bộ xã hội trong nhiều lĩnh vực ở nhiều nơi trên thế giới. Đó có thể là nhà sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp, lãnh đạo tổ chức, người làm công tác xã hội hay nghệ sĩ. Tất cả đã hội tụ về cùng chia sẻ hành trình tạo ảnh hưởng tích cực và bước chuyển của bản thân.

Triển lãm “The LIVEBRARY – Hành trình kiến tạo tác động của cựu sinh viên RMIT” tôn vinh thành tựu của hơn 120 cựu sinh viên những người tiên phong trong đổi mới và kiến tạo tác động xã hội.

Triển lãm không chỉ ghi nhận những đóng góp nổi bật của các thế hệ cựu sinh viên trường mà còn thể hiện mối quan hệ bền chặt giữa Australia và Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa thay đổi tích cực trong xã hội.

Tổng lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh bà Sarah Hooper đã dành lời khen ngợi sáng kiến này. Bà nói: “The LIVEBRARY là một ý tưởng tuyệt vời. Bởi di sản thật sự của giáo dục không gói gọn trong khuôn viên trường mà hiện hữu trong cuộc sống của những người từng học tại ngôi trường đó. Mỗi cựu sinh viên là một câu chuyện, một hành trình kết nối những gì các bạn học được với những gì các bạn đang làm hiện nay”.

“Điều này giúp thắt chặt thêm quan hệ đối tác giữa Australia và Việt Nam bằng những đóng góp thiết thực và hữu hình. Khi RMIT nhìn lại và kỷ niệm chặng đường đã qua, đó cũng là thời điểm đánh dấu sự khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới”.

Tổng lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh bà Sarah Hooper.

The LIVEBRARY giới thiệu một tuyển tập phong phú các sáng kiến, dự án và đổi mới của cựu sinh viên RMIT đang tạo tác động rõ nét và tích cực trong cộng đồng. Mỗi câu chuyện được chia sẻ đều phản ánh ít nhất một trong năm giá trị: đổi mới, trao quyền, sáng tạo, truyền cảm hứng và phát triển bền vững.

Một trong số những gương mặt tiêu biểu trong triển lãm là chị Lê Thị Hạnh Nguyên, cựu sinh viên ngành Kinh doanh tốt nghiệp năm 2015 và hiện là quản lý xưởng gốm Lê Đức Hạ. Kế thừa nghề truyền thống của gia đình đã tồn tại 35 năm qua, chị Nguyên đã đem đến cách nhìn mới mẻ cho đất gốm nung Việt Nam, kết nối giá trị truyền thống với đổi mới, đồng thời nâng cao giá trị cho gốm nung, đưa chất liệu thường bị xem là “rẻ tiền” hay “chưa hoàn thiện” trở thành thành tố được xem trọng trong thiết kế đương đại Việt Nam.

Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, cựu sinh viên ngành Kinh doanh, và cha chia sẻ về câu chuyện của xưởng gốm Lê Đức Hạ.

Một ví dụ truyền cảm hứng khác là chị Nguyễn Minh Phương, cựu sinh viên ngành Thương mại tốt nghiệp năm 2011 và hiện là đồng sáng lập Lá Library tại Ninh Bình. Được thành lập năm 2017, Lá Library là một nông trại theo mô hình làm nông bền vững, không gian học tập và lưu trú nhằm giúp con người kết nối lại với thiên nhiên, khám phá bản thân và xây dựng cộng đồng những người có chung giá trị sống. Tại đây, việc học không chỉ gói gọn trong kỹ năng thực hành, mà còn là hành trình thấu hiểu bản thân và vị trí của mình trong thế giới rộng lớn ngoài kia.

Nền giáo dục mà Đại học RMIT mang lại còn góp phần vào hành trình tạo tác động của anh Hoàng Anh Đức, Tiến sĩ Đại học RMIT về Lãnh đạo và quản lý giáo dục năm 2024 và nhà sáng lập ILMS chuyên đào tạo năng lực giảng dạy và học tập cho giáo viên. Sáng kiến này ra đời từ những trăn trở trước thực trạng giáo viên Việt Nam gặp nhiều khó khăn như hạn chế về tiếng Anh và thiếu cơ hội phát triển nghề nghiệp, đặc biệt trong đại dịch COVID-19. Năm 2021, ILMS được HundrED.org công nhận là Sáng kiến giáo dục toàn cầu, đưa Việt Nam vào bản đồ những sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực giáo dục toàn cầu.

Bà Manuela Spiga (thứ hai từ phải sang), Giám đốc bộ phận Hướng nghiệp, Cựu sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp RMIT, giao lưu cùng các cựu sinh viên và chia sẻ niềm vui trong dịch gặp mặt đặc biệt này.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, bà Manuela Spiga, Giám đốc bộ phận Hướng nghiệp, Cựu sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp RMIT, cho biết: “Đây không chỉ là lễ kỷ niệm. The LIVEBRARY còn là lời tri ân dành cho những giá trị nền tảng, ánh sáng soi rọi những tác động mà cựu sinh viên trường đã tạo được và lời mời dành cho thế hệ kế tục cùng viết nên câu chuyện tương lai”.

Triển lãm là minh chứng sống động cho sức mạnh và ảnh hưởng của cộng đồng cựu sinh viên RMIT – từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Đây là kho lưu trữ sống của những câu chuyện truyền cảm hứng, trao quyền và thúc đẩy thay đổi tích cực, thể hiện cam kết của trường trong việc kiến tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn qua giáo dục và hành động.