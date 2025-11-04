Triển lãm Cấp Phép Bản Quyền & Sáng Tạo Việt Nam 2025: Cánh cửa kết nối của ngành công nghiệp sáng tạo Việt

Giữa thị trường bão hòa, cấp phép sở hữu trí tuệ (IP) là hướng đi chiến lược để tạo khác biệt. Để vượt qua các rào cản “ma trận” về thông tin và pháp lý, Triển lãm Triển lãm Cấp Phép Bản Quyền & Sáng tạo Việt Nam (Vietnam Licensing Expo 2025 - VLE 2025) tổ chức từ ngày 13-15/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC EXPO sẽ là cầu nối toàn diện, giúp doanh nghiệp biến ý tưởng hợp tác IP thành lợi thế thương mại thực tiễn.

Khi cơ hội va chạm với rào cản

Theo ghi nhận từ các chuyên gia, hợp tác cấp phép sở hữu trí tuệ (IP) là một công cụ marketing hiệu quả để tạo kết nối cảm xúc và tiếp cận tệp người hâm mộ trung thành, đặc biệt trong ngành bán lẻ. Tuy nhiên, hành trình từ ý tưởng đến triển khai lại không hề đơn giản, khi nhiều doanh nghiệp thừa nhận bị “đuối sức” trước “ma trận” lựa chọn IP và sự phức tạp về hợp đồng, pháp lý. Chính rào cản tâm lý giữa nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội và nỗi sợ quyết định sai lầm đang khiến không ít dự án tiềm năng bị đình trệ, gây lãng phí nguồn lực.

Từ “biển thông tin” đến lộ trình chiến lược rõ ràng

Để giải quyết “nút thắt” này, VLE 2025 mang đến một lộ trình hành động cụ thể, được thiết kế để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hiệu quả qua từng giai đoạn.

Giai đoạn 1: Nền tảng và lập kế hoạch

Sự kiện quy tụ hơn 100 nhà trưng bày, doanh nghiệp sản xuất, sáng tạo, bán lẻ, nhà đầu tư, buyer quốc tế, và chủ sở hữu IP hàng đầu tại Việt Nam và quốc tế. Có thể kể đến như cộng đồng IP Việt từ Comicola và Hobby Horizon, Pokémon, Pikachu, Trạng Quỳnh, Conan, Sakura, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, SPYxFAMILY, Sanrio, Harry Potter, Tom & Jerry,...và hơn 30 IP nổi tiếng đến từ Hàn Quốc (từ chương trình đồng diễn ra – Ngày hội Nhân vật Biểu tượng và Bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc – VKCLF). Đây sẽ là nền tảng kết nối toàn diện giữa nguồn IP phong phú và cơ hội thương mại hóa tiềm năng tại Việt Nam.

Giai đoạn 2: Sàng lọc và đàm phán

Sau khi có danh sách tiềm năng, doanh nghiệp tiến hành sàng lọc và khởi động đàm phán các điều khoản chính. Để hỗ trợ quá trình phức tạp này, VLE 2025 tổ chức các phiên tư vấn chuyên sâu và đặc biệt là chương trình Hosted Buyer Program. Được tài trợ bởi VCIPLA, đây là nơi kết nối B2B cao cấp, giúp các thương hiệu, agency và nhà bán lẻ có các phiên hẹn riêng từ 15–30 phút với các đơn vị cấp phép hạng A và đại lý hàng đầu như Tagger (Doraemon, One Piece) hay Pacific Licensing (Hello Kitty, We Bare Bears). Chương trình còn tích hợp Deal Desk và OEM Clinic để hỗ trợ ký kết MOU, xem mẫu sản phẩm và nhận báo giá tại chỗ, rút ngắn đáng kể vòng đàm phán.để hiện thực hóa kế hoạch cấp phép 2026.

Giai đoạn 3: Thử nghiệm và triển khai

Khi các nguyên tắc được thống nhất, doanh nghiệp sẽ lên kế hoạch sản xuất chi tiết và xây dựng chiến lược ra mắt thị trường. Giai đoạn này đòi hỏi sự đo lường chặt chẽ các chỉ số thử nghiệm (doanh số, giá trị giỏ hàng, chỉ số thương hiệu) để làm cơ sở cho quyết định mở rộng quy mô.

Hệ sinh thái hỗ trợ tăng tốc thương mại hóa

Song hành cùng VLE 2025 là Ngày hội Nhân vật Biểu tượng và Bản quyền Việt Nam – Hàn Quốc 2025 (Vietnam – Korea Character Licensing Festival – VKCLF), sự kiện hợp tác thường niên giữa Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) và WTC Binh Duong New City. Đây là hoạt động trọng điểm trong chiến lược quảng bá và phát triển công nghiệp văn hoá Việt Nam – Hàn Quốc, thúc đẩy giao lưu sáng tạo, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường bản quyền giữa hai quốc gia.

Một trong những khác biệt chiến lược của VLE 2025 là khả năng rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng đến sản phẩm trên kệ hàng. Khi nơi đây đang dần định hình trở thành một “IP Hub” của khu vực, kết nối trực tiếp đến hệ sinh thái các khu công nghiệp, trung tâm logistics và chuỗi bán lẻ. Điều này giúp chuỗi giá trị “IP → Sản xuất → Ra mắt thị trường” trở nên liền mạch và thực tế hơn.

Bà Huỳnh Đinh Thái Linh, đại diện Ban tổ chức VLE 2025, nhấn mạnh: “Điều doanh nghiệp cần hiện nay không phải là thêm những thông tin rời rạc, mà là một lộ trình có định hướng rõ ràng. VLE 2025 được xây dựng như một hệ thống điều hướng chiến lược, giúp các thương hiệu chọn đúng IP, đàm phán đúng điều khoản và triển khai đúng nhịp độ để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.” VLE 2025 đang mở ra một đòn bẩy tăng trưởng mới, giúp doanh nghiệp Việt tạo khác biệt bằng tài sản sáng tạo và sẵn sàng bứt tốc trong năm 2026.

Thông tin sự kiện:

● Sự kiện: Triển lãm Cấp Phép Bản Quyền & Sáng tạo Việt Nam (Vietnam Licensing Expo 2025)

● Thời gian: 13 – 15/11/2025

● Địa điểm: Sảnh A, Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC EXPO | A19, Đường Hùng Vương, Phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.