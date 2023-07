Tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ ở Đắk Lắk

TPO - Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an) tổ chức sinh hoạt chính trị, tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 23/7, nhằm tri ân, tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ trong vụ việc xảy ra tại địa bàn 2 xã Ea Ktur, Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) và giáo dục cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và đoàn viên Công đoàn trong CAND, chia sẻ những khó khăn, mất mát với gia đình các thương binh, liệt sĩ, với chính quyền, công an cơ sở và nhân dân;

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Ban Thanh niên CAND phối hợp với Ban Phụ nữ CAND, Ban Công đoàn CAND và các tổ chức quần chúng công an 6 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Lâm Đồng tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn công tác do Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị làm trưởng đoàn, tổ chức sinh hoạt chính trị, dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Cùng tham gia đoàn có Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo Ban Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn CAND; cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an 6 tỉnh và đại diện Công đoàn Công an các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Tiếp đó, đoàn đã tổ chức thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, Đoàn công tác đã trao tặng 1 tấn gạo ủng hộ chương trình “Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ” của Công an huyện Cư Kuin.

Tặng 2 bộ máy tính cho Công an 2 xã Ea Ktur, Ea Tiêu nhằm hỗ trợ công tác nghiệp vụ; trao tặng 400 bộ quần áo mới cho các em học sinh người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cư Kuin; nhận nuôi thường xuyên 2 cháu là con liệt sĩ Công an trong vụ việc xảy tại xã Ea Ktur, Ea Tiêu, trong chương trình “Con nuôi Công Đoàn” từ nay đến 18 tuổi với mức hỗ trợ 5.000.000đ/năm/1 cháu.

Đoàn công tác tổ chức thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ 4 gia đình liệt sĩ công an; 2 gia đình Liệt sĩ cán bộ chính quyền địa phương và 2 cán bộ công an bị thương với nguồn lực là 100 triệu đồng.

Những hoạt động trên của các tổ chức quần chúng trong CAND, tuy giá trị nguồn lực thực hiện không lớn, nhưng chứa đựng những tình cảm và sự sẻ chia của cán bộ, đoàn viên, hội viên lực lượng CAND đối với những khó khăn, mất mát của gia đình các thương binh, liệt sĩ, chia sẻ với chính quyền, công an cơ sở và nhân dân sau vụ việc xảy ra tại địa bàn 2 xã Ea Ktur, Ea Tiêu, góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng trong CAND.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của đoàn công tác tại tỉnh Đắk Lắk.