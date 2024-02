Trên 400 món ngon ba miền tại lễ hội văn hoá ẩm thực ở TPHCM

Theo Ban tổ chức, lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group năm 2024 tiếp tục hội tụ ẩm thực của ba miền, được thực hiện bởi đại diện các thương hiệu ẩm thực đến từ một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4 - 5 sao ở TPHCM và các địa phương.

Các đơn vị sẽ giới thiệu hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng vùng miền tại hơn 40 gian hàng ẩm thực của 3 khu vực Bắc, Trung, Nam với nhiều món ăn tiêu biểu của các địa phương như bún chả Hà Nội, mì Quảng Nam, vịt quay Lạng Sơn, bún nước lèo Sóc Trăng…

Năm nay, một số địa phương như Tây Ninh giới thiệu các món bò tơ, bánh tráng, muối Tây Ninh; Bến Tre với những món ngon đặc sản xứ dừa... hay Vietnam Airlines với các suất ăn của ngành hàng không và Satra với các món ăn nhanh.

Lễ hội còn tái hiện loại hình cà phê vợt để du khách trải nghiệm và thưởng thức cà phê của người Sài Gòn xưa.

Bên cạnh các món ăn ngon, lễ hội tổ chức các chương trình giải trí, trải nghiệm văn hóa truyền thống, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, tái hiện sinh hoạt các làng nghề truyền thống.

Các tiết mục biểu diễn Quan họ, hô Bài chòi, ca Huế, hát Bội, Đờn ca tài tử, múa trống Chhay-dăm Tây Ninh sẽ được trình diễn phục vụ du khách tại lễ hội.

Theo ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group (trưởng ban chỉ đạo), lễ hội ẩm thực năm 2024 sẽ có thêm nhiều hoạt động tương tác dành cho du khách, như: tham gia bình chọn các món ngon được yêu thích, học làm bánh dân gian cùng các nghệ nhân...

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group được tổ chức hàng năm và được bắt đầu từ năm 2022. Lễ hội thu hút hơn 80.000 lượt khách đến tham dự và giành được nhiều giải thưởng quốc tế như Giải thưởng Ẩm thực Thế giới (World Culinary Awards) bình chọn là “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 2022” (Asia's Best Culinary Festival 2022), “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 2023” (Asia's Best Culinary Festival 2023), “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất Thế giới 2023” (World's Best Culinary Festival 2023).