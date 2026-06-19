Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ảnh-Clip hay

Trào lưu ngôn tình Việt hóa: Dân tình sáng tạo loạt tình huống cho nam nữ chính

Dương Kiều (tổng hợp)

HHTO - Những tình huống nam nữ chính ngôn tình được Việt hóa vô cùng hài hước và gần gũi, trở thành trào lưu giới trẻ mới.

Ngôn tình không phải trào lưu gì mới với các bạn trẻ, nhưng ngôn tình được "Việt hóa" lại đang trở thành cơn sốt trên mạng xã hội. Nam nữ chính ngôn tình giờ không còn lái xe sang, ở nhà lầu hay có những hành động "ra oai" nữa, mà trở nên cực kỳ gần gũi, dí dỏm qua góc nhìn cuộc sống, sinh hoạt của người Việt.

Trên mạng xã hội Threads hay TikTok hiện tại, cư dân mạng có thể bắt gặp những góc nhìn như "nam chính đi siêu xe vẫn không đuổi kịp nữ chính, vì nữ chính đi xe [...]" hoặc "nam phụ đã bỏ lỡ nữ chính vì nữ chính đi chuyên cơ cùng nam chính, còn nam phụ bị hoãn chuyến bay vì đi hãng [...]". Trong đó, giới trẻ lồng ghép các thương hiệu Việt như xe khách, máy bay... tạo nên tình huống dở khóc dở cười, khó có thể xảy ra trên phim.

screenshot-2026-06-17-163236.png
Trào lưu "ngôn tình Việt hóa" gây sốt mạng xã hội.

Từ đó, trào lưu này trở thành "trạm sáng tạo" mới dành cho Gen Z. Ngoài việc nhắc đến các hãng bay hay xe khách nổi tiếng, cư dân mạng còn thiết kế các tình huống độc lạ nhưng dân dã, đậm chất Việt khác. Chẳng hạn như, thay vì nữ chính đứng rửa chén thì ngồi xổm, một hình thức ngồi mà chỉ có người Việt (hoặc châu Á) làm được dễ dàng.

cop-thich-an-rau.jpg
photo-6167828579480178579-y.jpg
ivyviviann.jpg
mlihn-01.jpg
Nhiều tình huống "ngôn tình Việt hóa" sáng tạo được cư dân mạng chia sẻ.

Trước đó, cư dân mạng Việt còn rầm rộ trào lưu hóa thân thành các nhân vật quần chúng trong tình huống ngôn tình. Từ đó, người xem có thể thấu hiểu phần nào cảm xúc của các nhân vật phụ trong các trường hợp như khi nam chính tắt điện cả tòa nhà để mừng sinh nhật nữ chính, hoặc bị nam chính sai đi tìm món quà mà nữ chính thích khắp thành phố.

banner.jpg
Dương Kiều (tổng hợp)
#trào lưu giới trẻ #ngôn tình Việt hóa #trào lưu TikTok #trào lưu Threads #nam chính ngôn tình #nữ chính ngôn tình

Xem thêm

Cùng chuyên mục